Emile Heskey: Liverpool, Çağlar Söyüncü'yü mutlaka almalı

Liverpool'un eski yıldızı, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'nün mutlaka transfer edilmesi tavsiyesinde bulundu.

'un eski santrforu Emile Heskey, Kırmızılar'ın Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Heskey, Genting Bet' e yaptığı açıklamada, “Liverpool, önümüzdeki transfer döneminde Leicester’dan Çağlar Söyüncü ve ’dan Diego Llorente’yi alarak kadrosunu kusursuz bir hâle getirebilir. Özellikle Çağlar! Çünkü o, dünyanın her kulübünde rahatlıkla oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi. Wes Morgan ve Jonny Evans’ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

Çağlar için sözlerini, “Leicester’ın onu herhangi bir kulübe satacağını düşünmüyorum ama Liverpool, Çağlar’ı alırsa büyük bir iş başarmış olur," diye sürdüren Heskey, "Leicester, onu satmaya ikna olursa mutlaka Liverpool almalı. Çağlar, Liverpool için eşsiz bir transfer hamlesi olur” şeklinde konuştu.