Emery'nin yerine en büyük aday Nuno Espirito

İngiliz basını, Unai Emery'nin görevine son verilmesi durumunda Arsenal'in başına Nuno Espirito Santo'nun gelebileceğini iddia etti.

Tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçından da galibiyet çıkaramayan 'de teknik direktör Unai Emery'nin günleri sayılı gözüküyor.

BBC'nin haberine göre Premier Lig'deki 13 maçta yalnızca 4 galibiyeti olan Arsenal, İspanyol çalıştırıcı Emery'nin görevine son vermeye hazırlanıyor. İddialara göre Emery'nin yerine geçme ihtimali bulunan isimler arasında en güçlü aday, Wolverhampton Wonderers'ın 45 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Nuno Espirito Santo.

Nuno, 28 Kasım Perşembe günü UEFA 'nde Braga ile oynayacakları maç öncesi kendisine Arsenal ile ilgili yöneltilen soruya cevap vermenin 'saygısızca' olacağını belirterek şöyle söyledi: "Gerçekliği olmayan bir konuyla ilgili ağzımı dahi açmam. Teknik direktörü olan bir kulüp hakkında konuşmak saygısızca olur ve ben bunu yapmayacağım."

Eski bir futbolcu olan Nuno, Temmuz 2017'den beri 'u çalıştırıyor. Deneyimli isim, daha önce ve 'nın başında görev almıştı.