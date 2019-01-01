Arsenal, Xhaka'yı satış listesine koyacak

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Granit Xhaka hakkında son bilgileri paylaştı.

taraftarlarıyla girdiği tartışamadan sonra önce kadro dışı kalan, sonra kaptanlığı elinden alınan Granit Xhaka'nın ara transfer döneminde satışı gündeme geldi.

Teknik direktör Unai Emery yaptığı açıklamayla Xhaka'nın bir daha takımda oynama ihtimalinin bilmediğini açıkladı:

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"Tekrar takımda oynayabilecek mi bilmiyorum. Eğer bizim için faydalı işler yapmayı düşünüyorsa ve Arsenal formasını giymeyi gerçekten istiyorsa zaman bizim için bir çözüm olabilir. Bizimle kalmaya karar verirse ve aklında takım için yüzde yüz çalışmak varsa onun kalitesine ihtiyacımız olacaktır. Xhaka ile kalmak şu an bizim için önemli. Devam etmeyi düşünüyoruz ama kulübün kararını bekleyeceğiz. Aynı zamanda ben de sonuçları bekliyorum"

"Şu anda onu satmayı düşünmüyoruz çünkü henüz kasım ayındayız. Bu ay ve aralık ayında birçok maç oynayacağız. Onu iki ayda değiştiremeyiz."

Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında ile karşılaşacak.