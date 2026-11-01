Emery, oyuncularını "acımasız Barcelona"ya karşı uyardı

Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, oyuncularından Salı akşamı "Camp Nou"da Şampiyonlar Ligi kapsamında Barcelona ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmada rekabetçi bir görüntü sergilemek istiyorlarsa, seviyelerini yükseltmelerini ve daha istikrarlı bir performans ortaya koymalarını istedi.

Emery'nin bu talepleri, İspanyol teknik direktörü memnun etmeyen Fulham beraberliğinin ardından geldi. Aston Villa ikinci yarıda kontrolü kaybetti ve rakibine skoru eşitleme fırsatı verdi. Bu durum, takımın maç boyunca seviyesini korumaya duyduğu ihtiyacı yeniden gündeme getirdi; istenen sonuçları garanti etmeyen iyi bölümlerle yetinmek yerine.

Aston Villa son 5 maçında İngiltere Premier Lig'de 3 galibiyet alıp iki karşılaşmada berabere kalarak yenilgi yaşamamış olsa da, Emery bu sonuçları sezonun kötü başlangıcının izlerini silmek için yeterli görmüyor ve Barcelona karşısındaki zorlu Avrupa sınavı öncesinde gelişmenin şart olduğunu vurguluyor.

Aston Villa'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Daha fazla istikrar görmek istiyorum. Ligdeki son 5 maçta 3'ünü kazandık, ikisinde berabere kaldık. Bunlar kötü sonuçlar değil, ama kötü başlangıcımız hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Salı günü Barcelona karşısındaki maça hazırlanmak için planımızı hızlıca değiştirmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam etmeli ve ileriye doğru ilerlemeliyiz."

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Emery, özellikle Barcelona'nın bu sezon kendi sahasında sadece bir maç kaybettiğinin ve bunun da Real Madrid karşısında olduğunun bilincinde olarak, Camp Nou'da takımını bekleyen mücadelenin büyüklüğünün farkında. Bu durum, Aston Villa oyuncularına daha istikrarlı ve odaklanmış bir performans sunmayı ve Fulham karşısında görülen düşüşten kaçınmayı mecbur kılıyor.