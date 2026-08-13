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Aston Villa Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Emery, Ballon d'Or için favorisini seçti: Kalitesi olağanüstü

Ballon d'Or
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
U. Emery
K. Kvaratskhelia
Fransa
İngiltere
Avusturya
İspanya
Gürcistan

Aston Villa Avrupa Süper Kupası'nı kaybetti

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Avrupa Süper Kupası maçının ardından 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibini öngördü.

Paris Saint-Germain, dün akşam Avusturya'nın Salzburg kentindeki "Red Bull Arena" sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nın sahibi oldu.

  Maçın ardından Unai Emery, Paris Saint-Germain'in yıldızının Ballon d'Or'u kazanmanın bir numaralı adayı olduğunu açıkladı.

İspanyol teknik adam, 20. dakikada golü kaydeden Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın performansına hayranlığını dile getirdi.

 Emery basın toplantısında şunları söyledi: "Bana göre Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adayı Kvaratskhelia. Muhteşem bir oyuncu."

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 Aston Villa'nın teknik direktörü, oyuncunun tehlikesini sınırlamak için hazırlanan oyun planına rağmen fark yaratma yeteneğini öne çıkararak şöyle konuştu: "Onu durdurmaya çalıştık, ancak sergilediği kalite şaşırtıcıydı."

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