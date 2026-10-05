Lionel Messi, salı sabahı Arjantin'in Benin ile Buenos Aires'teki "Monumental" stadında karşılaşacağı maçta, Arjantin forması altında son maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Messi'nin veda kutlamaları, Emiliano Martinez'in Arjantinli oyuncuların kaptanlarını özel bir şekilde karşılamaya özen gösterdiğini açıklamasının ardından milli takım kampında çoktan başladı.

Messi pazar akşamı kampa ulaştı. Martinez ise vedanın milli takımın konaklama tesisinde düzenlenen bir barbekü (asado) partisiyle başladığını belirterek şunları ekledi: "Bizimle kalan bu kısa sürede ona sarılmaya çalışacağız."

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Arjantin kalecisi sözünü tuttu ve pazar akşamı sosyal medya hesaplarından, milli takım oyuncularının Messi'nin veda kutlamasının başlangıcında barbekü partisine hazırlanışlarının göründüğü bir video paylaştı.

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Martinez şunları ekledi: "Onu el üstünde tutmaya, bu anın tadını mümkün olduğunca çıkarmasını sağlamaya, onu sarılmalara ve öpücüklere boğmaya ve mutlu olmasını sağlamaya çalışacağız."

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Martinez, Messi ile ilişkisi hakkında, pazar günü Burkina Faso ile oynanan hazırlık maçının ardından Arjantin gazetesi Olé'nin aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Ona mümkün olduğunca yardım etmeye çalıştım, bunu o da biliyor ve bu konuyu hep konuşuruz. Çok istediği şeyi başarmasına yardım etmeye çalışmak kariyerimdeki en büyük onurlardan biriydi. O, tarihin en büyük oyuncusu ve çok şükür ki onun kariyerinin bir parçası olduğumu hissediyorum."

Benin maçı hakkında ise şunları söyledi: "Onu tadını çıkarırken ve gülümserken görmek istiyorum."

Emiliano Martinez emeklilik fikrinden vazgeçiyor

Dünya Kupası kaybının acısının geçmesi ve turnuvanın ardından emeklilik düşünmesi hakkında Chelsea kalecisi şunları söyledi: "Dünya Kupası finali kaybının etkisi benim için çok zordu. Acı uzun süre peşimi bırakmadı. Finalin ardından hissettiğim acıyı hafifletmeye çalışmak için kulüp düzeyinde ortam değişikliğine ihtiyacım vardı ve bunu başardım. Şimdi buraya geliyorum ve kendimi iyi, mutlu ve çok enerji dolu hissediyorum. Sonuçta ülkemi ve ailemi temsil etmem gerekiyor ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmam gerekiyor."

Martinez, yaz transfer döneminin son günlerinde Aston Villa'dan Chelsea'ye geçmiş, ardından heyecanını yeniden kazanmış ve 2030 döngüsünün başlangıcıyla birlikte Arjantin'e tam bağlılığını teyit etmişti.

Messi sonrası döneme ilişkin ise şöyle konuştu: "Ayrılışı büyük bir boşluk bırakacak, ancak güçlü karakterlere sahip oyuncularımız var."