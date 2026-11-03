Emanuelson, Ajax'ın A takımı için bir oyuncu önerdi: "Faydalı olabilir"

Jong Ajax yardımcı antrenörü Urby Emanuelson, Pharell Nash'in Ajax A takımına katkı sağlayabileceğini ESPN'e söyledi.

Ajax'ın rezerv takımı, pazartesi akşamı Keuken Kampioen Divisie'de Vitesse ile karşılaştı. Teknik direktör Carlos García cezası nedeniyle takımın başında olamayınca sorumluluğu Emanuelson üstlendi.

Jong Ajax, henüz üçüncü dakikada 1-0 öne geçti. Jahyendrow Amour'un boş alana gönderdiği topla buluşan Nash, uzak köşeye sakin bir vuruşla golü attı.

Emanuelson'a göre golü atan Nash, Ajax A takımı için de değerli bir oyuncu olabilir. Şu anda hücumun solunda, asıl mevkileri orta saha olan Oscar Gloukh ve Abdellah Ouazane oynuyor.

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"Nash'in bugün olduğu gibi fark yaratan bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsa A takım için ilgi çekici bir seçenek olabilir. Onunla yoğun şekilde çalışıyorum" diyen Emanuelson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla bireysel yeteneği var. Maç boyunca rakibine üstünlük kuruyor. Ama yalnızca bir gol atıyor. Bu elbette belirleyici, fakat daha fazlasını görmek istiyorum."

Jong Ajax, maçın bitimine kısa süre kala beklemediği bir darbe aldı. Jeredy Hilterman'ın golüyle skoru eşitleyen Vitesse, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.