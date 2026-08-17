Elveda Miami: Busquets, Barcelona ile yeni bir hikayeye başlıyor

Hem duygusal hem de sportif boyutlar taşıyan bir adımla Sergio Busquets, üç yıl önce ayrıldığı kapıdan Barcelona kulübüne geri döndü.

Blaugrana forması altında 15 sezon geçiren ve onlarca kupa kaldıran oyuncu, resmi olarak Barcelona Atlètic'in teknik ekibine katıldı ve böylece futbolu bırakmasının üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra kariyerinde yeni bir aşamaya başlamış oldu.

Busquets'in (38 yaşında) Giuliano Belletti'nin ekibine katılması, kendisinin hâlihazırda antrenörlük lisansını almak için gerekli eğitim kurslarını tamamladığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Bu süre zarfında Johan Cruyff Stadı'nın duvarları arasında Belletti ile yan yana çalışacak; burada B takımı, mevcut teknik ekibin liderliğinde yeni bir kimlik inşa etmeye çalışıyor.

Busquets, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Barcelona'da geçirdi ve Andrés Iniesta ile Xavi Hernández'in yanında modern futbol tarihinin en dikkat çekici orta saha üçlülerinden birini oluşturdu.

2023 yazında kulüpten ayrılmasının ardından Amerika liginde Inter Miami'ye transfer oldu; burada Lionel Messi, Luis Suárez ve Jordi Alba ile birlikte iki sezon oynadı ve Temmuz 2025'te futbolu bıraktığını açıkladı.

Şanını kazandığı kulübe dönmek, Katalan efsanesi için doğal bir seçim gibi görünüyor; zira Busquets, Barcelona tarihinde gelip geçici bir isim değil, aksine "tiki-taka"nın simgelerinden biri ve on beş yılı aşkın süre boyunca soyunma odasındaki en etkili oyunculardan biriydi.

Sportif açıdan, Barcelona Atlètic bu sezonki hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini geçen hafta elde etti; Hospitalet'i Shane Kluivert ve Ignasi Coll'ün attığı iki golle 2-0 yendi.

Takım şimdi bir sonraki hazırlık maçını Çarşamba günü CE Europa karşısında, Johan Cruyff Arena'da seyircisiz olarak oynamaya hazırlanıyor.

Busquets'in katılımı kulüp içinde nitelikli bir takviye olarak görülüyor; bunun nedeni yalnızca büyük futbol tecrübesi değil, aynı zamanda Barcelona'nın değerlerini ve tarzını yeni oyuncu nesillerine aktarma kabiliyeti.

Antrenörlük yolculuğuna resmen başlamasıyla birlikte, bu büyük ismin B takımının geleceğini şekillendirmeye nasıl katkı sunacağını ve belki de önümüzdeki yıllarda kulüp içindeki daha üst teknik pozisyonlara giden yolda nasıl ilerleyeceğini herkes merakla bekliyor.