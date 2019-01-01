Elneny ve Kayode'nin cezaları onandı

PFDK'dan 3 maç men cezası alan Beşiktaşlı Elneny ve Gazişehirli Kayode, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Kurul iki oyuncunun cezasını onadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Mohamed Elneny ile Olarenwaju Ayobami Kayode kırmızı kart görerek oyundana atılmışlardı. PFDK her iki oyuncuya da 3'er maç ceza vermişti. İki kulüp de Tahkim Kurulu'na giderek cezaya itiraz etmişti. Tahkim Kurulu mevcut cezaları onadı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"3. E.2019/290- K.2019/322

Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/291- K.2019/323

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

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- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."