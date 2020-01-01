Elneny için Trabzonspor devrede

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Mohamed Elneny için Trabzonspor da hamle yaptı.

, Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş sezon başında 'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusunu kadrosunda tutmak istiyor fakat transferin finansal boyutu konusunda henüz bir netlik sağlanabilmiş değil. Kara Kartal, Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor ve bu konudaki görüşmelerini sürdürüyor. Ama bu konuda yalnız değiller.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezonda yoluna Eddie Newton yönetiminde devam edecek olan bordo mavili ekip, hem oyuncuya hem de kulübü Arsenal'e teklifini sundu.

Daha fazla takım

Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıktı, bu maçların 34'ünde ilk 11'de oynadı, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.