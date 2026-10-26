Jewe 21 Yaş Altı Elit Ligi, ekim ayı boyunca bir grup genç yeteneğin parıldamasına sahne oldu. Bu oyuncular kulüplerinin formasıyla dikkat çeken performanslar sergiledi ve kritik golleri ile hücumdaki etkinlikleri sayesinde önemli sonuçlar alınmasına katkıda bulundu. Böylece Musa Adem, Abdülmecid Şerif, Daniyal el-Habib, Lüey el-Ubeydi ve Jefferson Ramos, takip edilmeyi hak eden en öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Musa Adem: Ahli ile yeni bir ikili gol

Musa Adem, sekizinci haftada Damak karşısında 3-1'lik galibiyette bir ikili gol kaydederek Ahli ile parıltısını sürdürdü. Böylece gol hanesini güçlendirdi ve takımın hücum hattındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Oyuncu, altıncı haftada Vahda karşısında 2-1'lik galibiyette de bir ikili gol kaydetmişti. Maç öncesi mevcut verilere göre Damak maçından önce altı gole ulaşan oyuncu, yeni ikili golüyle birlikte sekiz gole yükseldi.

Abdülmecid Şerif: Teavun ile hücumda imza

Abdülmecid Şerif, ekim ayı boyunca Teavun ile dikkat çeken bir performans sergiledi ve sekizinci haftada İttifak karşısında 5-1'lik büyük galibiyette imzasını attı. Üçüncü dakikada erken bir gol kaydederek takımına maçın başında önemli bir üstünlük sağladı.

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Maç, hücumdaki üstünlüğünü ortaya koyan ve puan cetvelindeki yerini güçlendirdiği farklı bir galibiyet elde eden Teavun'un topyekûn parıltısına sahne oldu.

Daniyal el-Habib: Feyha ile olağanüstü bir hat-trick

Daniyal el-Habib, sekizinci haftada deplasmanda Uhdud karşısında Feyha'nın 3-0'lık galibiyetinde üç gol ("hat-trick") kaydederek takımının maçtaki tüm gollerini üstlenip tüm ışıkları üzerine çekti.

Bu performans, kaleye karşı etkinlik ile Feyha'nın net galibiyetiyle sonuçlanan bir karşılaşmada belirleyiciliği bir araya getiren oyuncuya, ayın yıldızları arasında öne çıkan bir yer kazandırdı.

Lüey el-Ubeydi: Hilal formasıyla dikkat çeken bir parıltı

Lüey el-Ubeydi, ay boyunca Hilal ile öne çıktı. Yedinci haftada Feyha karşısında 3-0'lık galibiyette bir ikili gol kaydeden oyuncu, gollerini 31 ve 42. dakikalarda attı; ardından Türki el-Ğumeyl 69. dakikada üçüncü golü ekledi.

Oyuncu daha önce Neom ve Cebelin maçlarında dört gol kaydetmişti. Ayrıca Suudi Arabistan 20 Yaş Altı Milli Takımı ile katıldığı maçlarda, milli takım kampında Rusya ve Özbekistan karşısında fileleri havalandırarak dikkat çekmişti.

Jefferson Ramos: Feth saflarında hücum gücü

Jefferson Ramos, sezonun ilk iki haftasında dört gol kaydederek Feth'in en öne çıkan hücum isimleri arasında kendine yer buldu. Bu goller arasında Ensar karşısında 6-0'lık galibiyette attığı bir "hat-trick" ile Ahli karşılaşmasındaki bir gol yer alıyor.

Sekizinci haftanın başlamasından önce gol sayısı altıya ulaşan oyuncu, kaleye karşı fark yaratma kabiliyetini bir kez daha gösterdi ve Jewe 21 Yaş Altı Elit Ligi müsabakalarında takip edilmeye değer isimler arasına adını yazdırdı.

Bu isimler, ekim ayı boyunca Jewe Ligi'nde öne çıkan yeteneklerin çeşitliliğini yansıtıyor: gol atmaya devam eden forvetlerle, etkili dokunuşlarla maçları belirleyen oyuncular arasında. Turnuva ise genç oyunculara yeteneklerini kanıtlamaları ve futbol kariyerlerinde daha üst seviyelere ilerlemeleri için önemli bir fırsat sunuyor.