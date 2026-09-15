Hilal, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki kıtasal serüvenine olağanüstü ve zorlu koşullarda başlıyor. Kral Arena Stadı'nda oynanacak ve grup aşamasının ilk haftası kapsamında yer alacak, Katar'ın Al Gharafa takımına karşı beklenen mücadelede en önemli beş isminin eksik olacağı kesinleşti.

Lider, farklı hatlardaki temel taşlarından yoksun bir şekilde maça çıkarken, bu durum kıtasal kupada mücadeleye erken bir ivme kazandıracak ideal bir başlangıç yapma hedeflerine ağır bir darbe niteliğinde.

Eksikler listesi endişe yaratıyor

Suudi Arabistan'ın "El Meydan er-Riyadi" gazetesi, Hilal'in Al Gharafa mücadelesinde etkili beş isimden yoksun kalacağını ortaya çıkardı: Theo Hernandez, Ali Lajami, Hamad El Yami, Salem El Devsari ve Ollie Watkins.

İngiliz yıldız Ollie Watkins'in yokluğu, son antrenmanlarda yaşadığı ve onu yerel ile kıtasal karşılaşmalara katılmaktan alıkoyan sakatlığın ardından takımın çilesini daha da artırıyor; sahalardan uzak kalacağı süre ise henüz belirlenmiş değil.

Ayrıca takımın en önemli hücum kozlarından biri olan kaptan Salem El Devsari'nin yanı sıra yeni transfer Theo Hernandez, savunma oyuncusu Ali Lajami ve bek Hamad El Yami de forma giyemeyecek.

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Hilal koşullara meydan okuyor

Eksiklerin büyüklüğüne rağmen Hilal'in teknik ekibi, bu engeli aşmayı ve başlangıç vuruşunda galibiyet elde etmeyi hedefliyor; böylece tüm rakiplerine, kıtanın en önemli turnuvasının bu sezonki şampiyonluğunu erkenden garantilemek için güçlü bir şekilde geldiğine dair net bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

Al Gharafa maçı, liderin kadro derinliğinin ve baskıyla başa çıkma kabiliyetinin gerçek bir sınavı niteliğinde; özellikle de Katar temsilcisinin Riyad'ın kalbinde bir sürprize imza atma yolunda büyük hedeflerle sahaya çıkacak olması bunu daha da önemli kılıyor.