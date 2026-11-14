Yerel müsabakalar mevcut uluslararası ara dönemi boyunca durmuş olsa da, Suudi Arabistan futbol taraftarları bazı genç yetenekleri Joy Elit Ligi'nde parlarken izlemeye devam edebilir.

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Mevcut uluslararası ara dönemi, geçtiğimiz haftalardan ertelenen 4 maçın Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanmasına sahne oluyor. Söz konusu maçlar, Suudi Arabistan Krallığı'nın içinden geçtiği lojistik koşullar nedeniyle ertelenmişti.

Başkentin gol kralı

Taraftarların görmeyi en çok beklediği yeteneğin, Riyad'ın gol kralı Battal el-Harisi olduğu söylenebilir. El-Harisi, altıncı hafta karşılaşmaları kapsamında takımının yarın Pazar günü Suudi başkentte Riyad Kulübü'nün yan sahasında Neom'u ağırlayacağı maçta sahne alacak.

El-Harisi maça yüksek bir moralle giriyor; özellikle Suudi başkent derbisinde ezeli rakip Al Nassr'a karşı takımına değerli bir puan kazandıran muhteşem bir gol attıktan sonra.

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Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Battal el-Harisi, Riyad'ın tek golünü çok erken bir dakikada, tam olarak 3. dakikada, muhteşem bir şekilde yerleştirdiği bir penaltıdan kaydetti.

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Bu gol, el-Harisi'nin Joy Elit Ligi'nin bu sezonundaki hesabını 6 gole yükseltti ve kendisini, zirvede oturan Al Ahli yıldızı Musa Adem'in sadece 3 gol gerisinde, müsabakanın gol krallığı sıralamasında yedinci sıraya taşıdı.

Battal el-Harisi, Al Hilal ve Al Nassr gibi iki büyük takımın ve sahip oldukları yıldızların varlığına rağmen, Joy Elit Ligi'nin bu sezonunda Suudi başkent Riyad'ın şimdiye dek en golcü ismi olarak kabul ediliyor.

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Gali el-Şimri

Aynı maç, son dönemde yıldızı hızla parlayan bir başka oyuncuya, Neom yıldızı Gali el-Şimri'ye de sahne olacak. Takımının taraftarları, Riyad'a karşı oynanacak beklenen karşılaşmada ondan çok şey bekliyor.

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Gali el-Şimri, Neom'u Al Watan karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyete taşıyarak üç gol kaydedip Joy Elit Ligi'nin bu sezonundaki hat-trick yapanlar listesine girmesiyle geçtiğimiz haftanın en öne çıkan yıldızıydı.

El-Şimri, topsuz alandaki hareketlerinde ve ofsayt tuzağından kaçışında büyük bir zekâ sergiledi; bunun yanı sıra ceza sahası içindeki yerleşimi ve defans oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendirmesiyle de dikkat çekti.

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Neom yıldızının golleri ayak ve kafa arasında çeşitlilik gösterdi; böylece eksiksiz bir hücum performansı ortaya koyarak son dönemde dikkatleri üzerine çeken en öne çıkan isimlerden biri olduğunu teyit etti.

El-Şimri, bu sezon hat-trick yapanlar listesine katıldı. Bu listede Al Ettifaq'tan Muhammed el-İsa, Al Fateh'ten Jefferson Ramos, Al Ittihad'dan Ammar el-Gamidi, Al Feiha'dan Daniyal Al Habib ve Al Ahli'den Ziyad Aba yer alıyor.

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Nuh el-Yami

Gali el-Şimri, son dönemde Joy Elit Ligi'nde yıldızı parlayan tek oyuncu değildi; Al Akhdoud oyuncusu Nuh el-Yami de son iki haftada belirgin şekilde parladı.

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El-Yami, dokuzuncu haftada Al Akhdoud'un bu sezondaki tek galibiyetinde, Damac karşısında 3-2 kazanılan maçta bir gol kaydetti; ardından geçtiğimiz haftada Al Tadamon karşısında aynı skorla alınan yenilgide bir gol daha ekledi.

Nuh el-Yami'nin, bu sezon yaşadığı olumsuz koşullara rağmen Al Akhdoud kulübünün en büyük parlayan noktası olmayı sürdürdüğü söylenebilir.

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Al Akhdoud, 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı sadece 3 puanla puan cetvelinde yirmi ikinci sırada yer alırken, Nuh el-Yami bu sezon takımın attığı 5 golün 2'sini kaydederek yüzde 40'lık bir paya sahip oldu.

El-Yami, altıncı hafta karşılaşmaları kapsamındaki Al Jubail maçında daha fazla golcü yeteneğini göstermeye ve üst üste üçüncü maçta da gol kaydetmeyi sürdürmeye çalışacak.

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Amadou Diang

Joy Elit Ligi'nde uluslararası ara haftasında sahne alacak bir başka gol kralı da, geçen sezonun şampiyonu Al Hazem'in Senegalli forveti Amadou Diang olacak; kendisi beşinci haftada Al Tadamon'la karşılaşacak.

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Diang, Joy Elit Ligi'nin son haftalarında son derece güçlü performanslar sergiliyor. Bunların en sonuncusu, onuncu haftada Al Hazem'in Al Khaleej'i 2-0 yendiği maçta kaydettiği goldü.

Senegalli forvet ayrıca, sekizinci hafta karşılaşmaları kapsamında Al Wehda'ya 5-0'lık galibiyette iki gol kaydetti ve bu maçta haftanın en iyi 5 yıldızı arasında seçildi.

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Genel olarak Diang, Joy Elit Ligi'nin bu sezonundaki gol krallığı sıralamasında 6 golle yedinci sırada yer alıyor; bu da zirvede oturan Al Ahli yıldızı Musa Adem'in peşine düşmek için gol atması gerektiği anlamına geliyor.

Nevaf el-Cidavi

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Aynı maçta, son üç haftada o da parlamayı başaran yeni bir yıldız, Al Tadamon oyuncusu Nevaf el-Cidavi, Al Hazem karşısında sahne alacak.

El-Cidavi, yedinci haftada Al Ahli ile 3-3 biten beraberlikte bir gol kaydetti; ardından sekizinci haftada Al Ansar'a karşı galibiyet golünü, onuncu haftada ise Al Akhdoud'a karşı 3-2'lik galibiyette üçüncü golünü attı.

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Al Tadamon'un Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda kaydettiği 9 golden 3'ünü Nevaf el-Cidavi attı ve böylece 4 gol kaydeden Ziyad el-Şimri'nin ardından takımın ikinci golcüsü oldu.