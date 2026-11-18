Efsane futbolcu Lionel Messi'nin annesi Celia Maria Cuccittini, kısa süre önce Arjantin Milli Takımı'nı bırakan oğlunun veliahtını seçti.

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Lionel Messi, Arjantin formasıyla son maçına geçtiğimiz 6 Ekim'de, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e karşı oynanan jübile niteliğindeki hazırlık karşılaşmasında çıktı. Mücadele Arjantin'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Messi'nin annesi de oğlunun Arjantin Milli Takımı'na vedasını izlemek için stattaydı. Bu an, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından takip edildi.

Arjantinli tasarımcı ve Como ile Arjantin Milli Takımı'nın oyuncusu Nico Paz'ın amcası Fabián Paz, o gecenin heyecan verici perde arkasını anlattı.

Fabián Paz, La Red radyosuna yaptığı açıklamada, "Messi'nin vedasında Nico Paz soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu" dedi.

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Paz sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico Paz'ın elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi."

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Paz şöyle devam etti: "Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hâlâ bir çocuk gibi."

Paz sözlerini şöyle tamamladı: "Messi'nin veliahtı olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Nico için en büyük şey Lionel'le tanışmak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hâlâ inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular kadar baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol çok farklı yaşanıyor, bambaşka bir coşkuyla, bambaşka bir çılgınlıkla. Bu yüzden hâlâ çok şaşırıyor."

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Arjantin, Messi sonrası dönemdeki ilk galibiyetini aldı

Arjantin Milli Takımı, Lionel Messi sonrası dönemde güçlü bir mesaj verdi. Córdoba'daki Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 gibi farklı bir skorla yenen dünya şampiyonu, 2026 yılını olağanüstü bir hücum şovuyla kapattı. Gecenin en parlak ismi ise genç sihirbaz Nico Paz oldu.

Bu galibiyet, teknik direktör Lionel Scaloni'ye önemli bir moral desteği sağladı. Arjantin, Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından çıktığı ilk maçta Uruguay'a 2-1 yenilmişti.

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Ancak Kosta Rika karşısında tablo tamamen değişti. Kaleci Emiliano Martínez ve takım arkadaşları keyifli bir hücum futbolu ortaya koyarak milli takımın önümüzdeki dönemde fark yaratabilecek çok sayıda yeteneğe sahip olduğunu gösterdi.

Üç oyuncudan ikişer gol ve Messi sonrası dönem için umut verici bir başlangıç

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Karşılaşmada dikkat çekici bir takım performansı izlendi. Nico Paz, Julián Álvarez ve Franco Mastantuono ikişer gol atarken Mac Allister bir golle yetindi. Bu gece, Scaloni'nin elinde çok çeşitli hücum seçenekleri bulunduğunu da teyit etti.

Mücadelenin en parlayan yıldızı, ilk yarıda iki gol atan Nico Paz oldu. Milli takımdaki dikkat çekici performansını sürdüren genç oyuncu, Arjantin formasıyla çıktığı son beş maçta dördüncü ve beşinci golünü kaydederek taraftarların önümüzdeki yıllarda umut bağladığı en önemli yetenekler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Karşılaşma, milli takıma taze kan kazandırma sürecinde Scaloni'ye bazı genç isimleri izleme fırsatı da verdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Mariano Troilo ve Aarón Anselmino, A Milli Takım'da ilk kez forma giydi.

Tek bir maç, milli takımın gelecekteki görünümü hakkında hüküm vermek için yeterli olmasa da 7 gollü galibiyet yeni bir dönem için ideal bir başlangıç oldu. Nico Paz ve Mastantuono gibi umut vaat eden isimlerin yanı sıra takımı hâlâ sırtlayan tecrübeli oyuncuların varlığı, hücumdaki sorumluluğun tek bir oyuncunun omuzlarında olmayacağını da gösterdi.