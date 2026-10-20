Ethan Nwaneri şu sıralar az süre almaktan şikâyet edemez. İngiliz oyuncu, Borussia Dortmund'un salı akşamı FK Sabah'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında büyük olasılıkla önceki kiralık durağı Olympique Marsilya'da sahada kaldığı dakika sayısına ulaşacak. Azerbaycan'da 17 dakika oynaması hâlinde Nwaneri, BVB formasıyla da 412 dakikaya ulaşacak; üstelik bunu 11 yerine yalnızca sekiz maçta başarmış olacak.

19 yaşındaki oyuncunun son olarak Union Berlin deplasmanındaki 0-0'lık maçta 62 dakika daha oynaması ise az kalsın mümkün olmayacaktı. Nwaneri, maçın henüz 14. saniyesinde eski Dortmundlu Tom Rothe'ye yandan kayarak müdahale etti. Yalnızca dört saniye sonra hakem Daniel Schlager karşısına geçip kırmızı kartı gösterdi. Ancak hakem hata yaptığını fark etti ve kararını haklı olarak sarı karta çevirdi.

Bu, hücum oyuncusunun cumartesi günü başkentte BVB adına ortaya koyduğu en olumlu gelişmeydi. Çünkü Konstantinos Karetsas'ın maçın ilerleyen bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından, uzun süre Borussia'dan uzak kalacak olması göz önüne alındığında Nwaneri'nin ligde kırmızı kart cezası alması bir başka darbe olacaktı.

Nwaneri, Köpenick'te Dortmund formasıyla daha önce birkaç kez sergilediğine benzer bir performans gösterdi: Oyunun içinde sık sık yer aldı, topla yeterince buluştu ve zaman zaman tehlike yarattı. Ancak özellikle bitirici hamlelerinde çoğunlukla işler yolunda gitmedi. İstatistiklerinde şu ana kadar yalnızca Hoffenheim karşısındaki 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan ilk maçında, Albian Hajdari'nin kendi kalesine attığı golden önce yaptığı ve asist olarak kaydedilen hareket bulunuyor.

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Ethan Nwaneri, BVB formasıyla henüz gol atamadı

Bu, bir hücum oyuncusu için elbette yetersiz. BVB'nin Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki sekiz maçta attığı 14 gol de öyle. Lars Ricken hafta sonu, "Şu anda gol atıp üzerindeki baskıyı atmasını sağlayacak bir kıvılcıma ihtiyacı var" dedi.

Dortmund'un sportif işlerden sorumlu yöneticisi, buna rağmen Nwaneri'nin performanslarını "şimdiye kadar iyi" olarak değerlendirdi ve oyuncunun hamlelerinde daha kararlı olmasını sağlayacak adımı bir an önce atmasını umduğunu söyledi: "Ona ihtiyacımız olacak. Bu yüzden, özellikle de Karetsas bir süre daha oynayamayacakken, ona tam destek vereceğiz."

Ricken'in, bir golün Nwaneri'nin üzerindeki baskıyı atmasını sağlayacağı görüşü yerinde olabilir. Nitekim yeni transferler arasında şu ana kadar en fazla süre alan üçüncü oyuncu olan Nwaneri için işler birkaç kez farklı gelişebilirdi. Örneğin Stuttgart'ta dar farkla ofsaytta olduğu bir pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bremen'e karşı röveşatayla attığı golde ise Waldemar Anton'un Niclas Füllkrug'a yaptığı iddia edilen faul nedeniyle VAR incelemesi için erken çalınan düdük belirleyici oldu. Aynı maçın ilk yarısında Maximilian Beier'in net bir fırsat yakalamasını sağlayan güzel pası da Nwaneri verdi.

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Ethan Nwaneri, BVB'nin tahmin edilebilir hücum oyununun da mağduru

Bodö/Glimt karşısındaki son hayal kırıklığı yaratan performansta da (0-1) Nwaneri, oyuna sonradan girip Dortmund'un son yarım saatteki performans artışına katkı sağlayan dört oyuncudan biriydi. Ancak kale önünde müsait durumdayken vurduğu kafa ve maçın bitimine kısa süre kala bir köşe vuruşu sonrasında yakaladığı şut fırsatından daha fazlasını çıkarmalıydı.

Teknik direktör Niko Kovac, yaklaşık beş hafta önce Arsenal'den kiralanan Nwaneri hakkında konuşurken onu "futbol açısından çok iyi" diye nitelendirmişti. Bu kuşkusuz doğru: U21 millî takımında 18 kez forma giyen oyuncu, üstün tekniği ve top hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Ancak BVB, Kovac yönetiminde sık sık sergilediği gibi sıradan ve tahmin edilebilir bir hücum oyunu oynamayı sürdürürse bunların hiçbir faydası olmayacak.

Borussia, rakibin geriye yaslanan ve sıkı dizilen savunmasını aşmak için hücum bölgesinde hâlâ çoğunlukla bireysel kaliteye ve kişisel hamlelere bel bağlıyor. Birden fazla oyuncunun katıldığı, planlı ve uyumlu hücum organizasyonları neredeyse hiç görülmüyor. Dolayısıyla Nwaneri gibi bir oyuncu bire bir mücadelede rakibini geçemediğinde hücum hızla tıkanıyor.

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Ethan Nwaneri, BVB'de şu ana kadar tam anlamıyla ikna edemedi

Bu tablo, hücum oyuncularına bir atağın başarılı olması konusunda yalnızca fazla büyük bir sorumluluk yüklemekle kalmıyor; hamlelerin çoğunun başarı ihtimalinin yarı yarıya olması nedeniyle eksikleri de açığa çıkarıyor. Örneğin Nwaneri, bire bir pozisyonlarda çok sık etkisiz kaldı, hız konusunda yetersiz kaldı veya paslarında gereken isabeti sağlayamadı.

Ayrıca Karetsas'a benzer şekilde Nwaneri'nin de çizgiye yakın konumlanıp oyuna genişlik kazandıran bir roldense sağ iç koridorda ve özellikle merkezde daha rahat olduğu gözlendi. Zaman zaman bu bölgelere yönelmesi, hücumdaki doğrudanlığını bir miktar artırdı. Ancak Dortmund'un özellikle sağ tarafta kanat ve orta oyununu öngören hücum yapısı buna ters düşüyor.

Nwaneri'nin bu düzende kendini gösterip gol atamama dönemini bitirip bitiremeyeceği, kasım ortasındaki bir sonraki millî takım arasına kadar daha da netleşecek. Bu şekilde devam ederse özellikle Dortmund'un geleceği ve yeteneklerin gelişimi açısından ona süre verilmesini destekleyen gerekçelerin azalması gerekir.

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Mathis Albert, Ethan Nwaneri için tehdit oluşturacak mı?

Kovac, Berlin'de 17 yaşındaki Mathis Albert'i bu Bundesliga sezonunda ilk kez oyuna alarak ona 20 dakika süre verdi. Teknik direktörle ilgili geçmiş deneyimler göz önüne alındığında bu, Nwaneri gibi oyunculara verilmiş bir mesaj olarak yorumlanamaz. Ancak Albert, profesyonel düzeyde oynadığı 112 dakikada cesareti, driplingi ve hızıyla Borussia'nın sık sık ihtiyaç duyduğu anları yaratabileceğini şimdiden gösterdi.

Kovac, eylül ayında Nwaneri hakkında, "Ondan çok, çok memnunum. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bizim için çok önemli olacak" demişti. Hırvat teknik direktörün yakın gelecekte ona kendini kanıtlaması için yeni fırsatlar vereceği şüphesiz. Kovac'ın öngörüsünün ne zaman gerçekleşeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ethan Nwaneri: Profesyonel kariyerine genel bakış