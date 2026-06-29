"Elimizde olmasaydı satın alırdık!"... Real Madrid, yıldız oyuncusuna "boyun eğiyor"

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, 2026 Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra Brezilyalı oyuncu Vinícius Júnior’un sözleşme yenileme konusunu sonuçlandırmayı planlıyor. Brezilyalı yıldızın milli takımdaki göz kamaştırıcı performansı, kulübü Real Madrid’i en önemli varlıklarından birini elinden kaçıramayacağına ikna etti; bu adım, sözleşme yenilemesini diğer tüm büyük transferlerden önce bir öncelik haline getiriyor.

Real Madrid'e yakın "Defensa Central" sitesi, şu anda Dünya Kupası'nın tartışmasız yıldızlarından biri haline gelen Brezilyalı kanat oyuncusunun geleceği tartışılırken Real Madrid yetkilileri arasında "Vinícius zaten bizim oyuncumuz olmasaydı, onu transfer etmeye çalışırdık" ifadesinin sıkça tekrarlandığını belirtti.

Site, kulübe yakın kaynaklara atıfta bulunarak, Pérez’in, ister Julián Álvarez ister Oli, 150 ya da 200 milyon avroya mal olacak büyük transferlerin peşine düşmeden önce Vinícius’un sözleşmesini yenilemeyi öncelik olarak belirlediğini aktardı ve “önce Vinícius ile anlaşma yapılacak” dedi.

Dikkat çeken bir gelişmede ise Real Madrid, birkaç gün önceki katı tutumundan vazgeçerek oyuncuya daha iyi bir mali teklif sunmayı düşünmeye başladı. Her ne kadar bu teklif, menajerlerinin talep ettiği ve onu maaş açısından Mbappé seviyesine çıkaracak tutarlara ulaşmasa da, kulüp, oyuncunun iyi niyet göstergesi ve benzer tavizler vermeye hazır olması karşılığında taviz vermeye hazırlanıyor.

Pérez, seçim kampanyası sırasında “El País” gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti: "Vinícius'un sonsuza kadar kalmasını çok arzu ediyorum. Son iki sezonda bizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve kulüple çok sıkı bağları var," diyen Pérez, sözlerine şöyle devam etmişti: "Eğer Madrid'de kalmak istemiyor ve başka bir takıma imza atmak istiyorsa, bunda serbesttir. Onu hiçbir şeye zorlamayacağım. Para en önemli şey değil."

Vinícius ise kalma konusundaki güçlü isteğini birkaç ay önce şu sözlerle vurguladı: “Hayatım boyunca burada kalmak istiyorum. 2027’ye kadar sözleşmem var ve Real Madrid ile görüşmem gerekiyor. Başkan bana güveniyor, ben de ona güveniyorum. Beklememiz gerekiyor.” Ancak konunun çözüme kavuşmaması, Real Madrid taraftarları arasında endişe yaratmaya başladı.

Eğer işler Real Madrid başkanının planları doğrultusunda ilerlerse, Vinícius, Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra sözleşmesini yenileyecek. Aylar önce kendisine sunulan teklifte yapılacak bir değişiklik, kulüpte ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteren küçük bir jest olacak. Bunun, her iki tarafı da tatmin edecek bir orta yol bulunması ve bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırması için yeterli olması bekleniyor.