El Clasico'da savunmanın en dikkat çeken isimlerinden biri Ibrahima Konaté oldu. Fransız stoper, Barcelona karşısında olağanüstü bir performans sergileyerek seviyesinin yükseldiğini ve en zorlu sınavların üstesinden gelebileceğini kanıtladı ve José Mourinho'nun oturtmaya çalıştığı savunma sisteminin temel direklerinden biri haline geldi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Fransız savunmacı, ister performansındaki düşüş ister sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle olsun, geçen sezon Liverpool'da maruz kaldığı sert eleştirileri geride bırakmayı başardı ve Camp Nou'da tamamen farklı bir görüntü çizdi; sertlik ve konsantrasyonla öne çıkan, onu aşılması zor bir kaya gibi gösteren bir savunma performansı sergiledi.

Mourinho, geçen 13 Temmuz'dan bu yana, ister maçlarda ister kulübün Valdebebas'taki tesislerindeki antrenmanlarda olsun, oyuncularından "açlık" ve kazanma arzusu göstermelerini istiyor.

Konaté, teknik direktörün mesajını hızla kavrayan ve bunu birden fazla kez duymaya ihtiyaç duymayan oyuncular arasındaydı.

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Fransız savunmacı, takımının 4-1 kazandığı Leipzig maçından önce Mourinho hakkında şöyle konuştu: "Sürekli konuşmaya ihtiyacı yok, birçok teknik direktörün sahip olmadığı bir auraya sahip."

Bu açıklama, özellikle Konaté'nin saha içindeki hırsı ve konsantrasyonunun teyide ihtiyaç duymadığı düşünüldüğünde, iki taraf arasındaki karşılıklı takdirin boyutunu yansıtıyor.

Fransız savunmacının rakamları, savunma tarafındaki etkisinin boyutunu ortaya koyuyor; zira 12 şutu engelleyerek takımın en çok şut kesen oyuncuları listesinin başında yer alıyor ve en yakın takipçisi Rüdiger'in dört şut önünde bulunuyor.

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Bu rakam, savunmanın bu yönü her zaman hak ettiği ilgiyi görmese de, Konaté'nin kritik anlarda müdahale edebilme yeteneğini yansıtıyor.

Konaté'nin gücü yalnızca şutları engellemekle sınırlı değil; etkisi, büyük bir kararlılıkla ele aldığı fiziksel mücadelelere de uzanıyor, zira rakiplerine kendisini kolayca alt etmeleri için alan tanımıyor.

Bu sertlik, Mourinho'nun Fransız savunmacıyla transferin tamamlandığı bilgisi kendisine iletildiği anda onay vermesine yol açan en belirgin özelliklerden biri.

Buna karşılık, sert müdahaleleri nedeniyle şu ana kadar dört sarı kart gördü ve bu sezon İspanya Ligi'nde cezalı duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ilk Real Madrid oyuncusu oldu.

Buna rağmen Konaté, El Clasico'ya cezalı duruma düşme tehlikesi altında çıktı ancak maça eşlik eden gerginliğe rağmen herhangi bir kart görmeden karşılaşmadan ayrıldı; bu da performansındaki gelişimin ve müdahalelerini kontrol edebilme yeteneğinin ek bir göstergesi oldu.

Sergilediği performans sayesinde Konaté, kendisini savunmanın merkezinde temel bir tercih olarak kabul ettirdi; öyle ki tecrübeli savunmacı Rüdiger şu an için ilk yedek durumuna geldi.

Aynı zamanda Huijsen, geçen yaz bu hedefi önceliklerinden biri haline getirdikten sonra savunma performansındaki fiziksel yönü geliştirmeye çalışıyor ve Fransız takım arkadaşında ilerlemesini ölçebileceği bir model buluyor; bu da belki de İspanyol savunmacının yeni versiyonunu belirleyen o temkinli dönüşümü açıklıyor.

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Yine de Konaté'nin takımla başlangıcı hatalardan arınmış değildi; zira geçen Ağustos sonunda, Santiago Bernabéu'da Real Sociedad karşısında ligdeki ilk çıkışında belirgin bir tökezleme yaşandı.

Bir pozisyonda Fransız savunmacı, Oyarzabal'ın çalımına hantal bir şekilde karşılık verdi ve markajından iki metre uzaklaştı; bu da Sucic'e 1-1'lik beraberlik golünü kaydetme fırsatı verdi.

Bu hata, Konaté'nin geçen sezon performansı nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı dönemde Liverpool'da çizdiği görüntüyü akıllara getirdi.

Ancak, hafif bir fiziksel sorun yaşamasının ardından büyük bölümünü Valdebebas'taki antrenman tesislerinde geçirdiği uzun ara döneminden bu yana seviyesi gözle görülür bir iyileşme kaydetti.

Real Sociedad maçında istenen hazırlıktan uzak görünen Konaté'nin performansı giderek gelişti ve zirvesine El Clasico'da ulaştı; bu maçta Real Madrid'in bu sezonki en dikkat çeken savunma pozisyonlarından birini sergileyerek aşılması zor bir duvara dönüşebileceğini kanıtladı.

Konaté'nin yeteneklerinin en belirgin sınavı, Lamine Yamal'ın karşı taraftan yaptığı iki ardışık denemede geldi; zira Fransız savunmacı, Barcelona yıldızının tehlikesini iki farklı yöntemle durdurmayı başardı.

İlk denemede, dengesini kaybetmeden veya rakibini yere düşürmeden, vücudunun ve kollarının gücüne dayanarak Yamal'ı toptan uzaklaştırdı; ardından ikinci denemede yeniden müdahale ederek hızla yere doğru uzanıp şut açısını kapattı ve topun geçmesini engelledi; bu pozisyon tepki hızını ve karar alma netliğini yansıttı.

Savunmayı sıkı kapatma ihtiyacı

Konaté, El Clasico'da kusursuz bir maç çıkardı ve Mourinho'nun savunma sistemini üzerine inşa etmek istediği temeli oluşturabileceğini kanıtladı; zira Portekizli teknik direktör, takımın maçları gol yemeden bitirmesini sağlayacak savunma sertliğini yeniden kazanmaya çalışıyor ki Real Madrid bunu bu sezon yalnızca iki kez, Málaga ve Villarreal karşısında başardı.

Bu meselenin önemi, takımın rahat bir farkla kazandığı bazı maçlarda bile kalesini gole kapatamadığı göz önüne alındığında daha da artıyor; zira Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta Real Madrid skoru 3-1 yapan bir gol yedi ve aynı durum Leipzig'i aynı skorla yendiği maçta da tekrarlandı; Alman takımı golünü, skor Real Madrid'in 3-1 önde olduğunu gösterirken kaydetti.

Takım galibiyetler devşirmeyi başardığında gol yemek büyük bir sorun teşkil etmese de, Mourinho bu açığı göz ardı etmiyor; zira kaleyi gole kapalı tutmanın, güçlü ve rekabet edebilecek bir takım inşa etmede temel bir unsur olmaya devam ettiğinin farkında.

İşte bu noktada, Konaté'nin son dönemdeki seviyesini sürdürmesinin önemi öne çıkıyor; bu da Real Madrid'in savunma dengesini yeniden kazanmasına ve Mourinho'nun arzuladığı istikrarı sağlamasına yardımcı olacak.