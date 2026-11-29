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Bayern Münih, yılın son maçlarına sakatlıkların gölgesinde çıkıyor. Harry Kane'in en az mart ayına kadar forma giyemeyecek olması özellikle can yakıyor. Alman futbolunun rekor şampiyonu kışın uygun bir alternatif bulacak mı? Deneyimli bir oyuncu hazır görünüyor.

Oyuncu menajeri Roger Wittmann'a göre Eric-Maxim Choupo-Moting, Bayern Münih'te bir kez daha ihtiyaç duyulan oyuncu olup Kane dönene kadar onun yerini doldurabilecek kapasiteye sahip.

Oyuncusunun kış transfer döneminde Münih ekibi için bir seçenek olup olamayacağı sorulduğunda Wittmann, Choupo-Moting'in New York Red Bulls ile aralık sonunda bitecek sözleşmesini hatırlatarak Bild gazetesine "Elbette bir seçenek" dedi. Ayrıca artık 37 yaşında olan oyuncunun, sakatlıklarla boğuşan Bayern'e yardımcı olabilecek sportif kaliteye hâlâ sahip olduğunu vurguladı.

Wittmann, Choupo-Moting'in MLS'deki gerçekten de etkileyici ilk sezonuna işaret ederek "Kulübü tanıyor, öyle değil mi? Üstelik son sezonu olağanüstüydü" dedi. Choupo-Moting, o sezon New York formasıyla çıktığı 38 resmî maçta 19 gol ve beş asist kaydetmişti.

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Ancak MLS'deki ikinci yılında eski Kamerun millî oyuncusu için işler hiç de yolunda gitmiyor. Choupo-Moting, diz sorunları nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve şu ana kadar 22 maçta yalnızca beş gol atabildi. Bu performans, Bayern Münih'e dönüş için pek de güçlü bir referans sayılmaz.

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Choupo-Moting, koronavirüsün damga vurduğu 2020 sonbaharının son günlerinde PSG'den Münih ekibine bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuş ve özellikle ilk iki sezonunda Robert Lewandowski'nin güvenilir alternatifi olarak öne çıkmıştı. Ancak daha önce sözleşmesini uzatmış olmasına rağmen 2023/24 sezonundaki performansı eski seviyesine ulaşamadı ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına izin verildi. Aylarca kulüpsüz kaldıktan sonra 2025'te New York'a katıldı.

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Kane'in uzun süreli yokluğu, Choupo-Moting'in Bayern geçmişi ve bonservis bedeli gerektirmeyecek olması nedeniyle son dönemde yılbaşında Münih'e yeniden dönebileceği konuşuluyordu. Bild gazetesi, Choupo-Moting'in kulüp içinde de değerlendirildiğini yazdı.

Wittmann, transfer söylentilerine ilişkin "Buna karar vermek Bayern'e düşer. Onu tavsiye etmemize gerek yok. Onu zaten bizden daha iyi tanıyorlar; yıllarca her gün soyunma odasındaydı. Nasıl bir insan ve oyuncu alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Bayern'in doğru kararı vereceğini ve ocak ayında doğru forveti bulacağını düşünüyorum" dedi.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Kane'in yerine kışın bir oyuncu transfer edilmesi ihtimaline son dönemde kapıyı biraz aralamış, ancak Serge Gnabry gibi geri dönebilecek oyuncular göz önüne alınarak bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ne var ki ardından Jamal Musiala da daha önce sorun yaşadığı sağ üst bacağından yeniden sakatlandı ve bir kez daha altı haftadan uzun süre forma giyemeyebilir.

Eberl, Bayern'in Hamburg'daki 0-0'lık beraberliği sırasında olası kış transferleri hakkında şunları söyledi: "Lille maçından önce, sakatlar döndüğünde durumun nasıl görüneceğine bakacağımızı söylemiştim. Aslında bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorduk. Şimdi Jamal'ın başına üzücü bir şey geldi, dolayısıyla durum değişti. Elbette ne yapılması gerektiğine, bir şey yapılıp yapılmayacağına dikkatle bakıyoruz."

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Eberl, bunun bir transfer sözü olmadığını, "ama bunu hiçbir zaman tamamen dışlamadım" diyerek belirtti.