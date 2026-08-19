Davy Klaassen, Ajax Life'a Ajax'taki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, diğer konuların yanı sıra sc Heerenveen'e karşı oynanan ve rahat bir 2-0'lık üstünlüğün devre arasında korunduğu ancak ikinci yarıda elden kaçırıldığı iç saha maçına da değindi.

Klaassen, pazar günkü düşüşün mutlaka fizik kondisyonla ilgili olup olmadığını bilmediğini söyledi. "Devreye giren başka faktörler de var. İyi ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu yüzden kondisyonun bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Maçın daha zor anlarında hem topluyken hem topsuzken doğru kararları vermemiz önemli."

Tecrübeli oyuncu, Heerenveen beraberliğini geride bıraktı. Şimdi önemli olan, Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile oynanacak ilk maç. Klaassen, perşembe günü İsviçre'de kendisini yaklaşık olarak nelerin beklediğini biliyor.

"Teknik ekip bu günlerde bizi FC Sion'un özel güçlü ve zayıf yönlerine göre hazırlıyor. Ana tablo yolunda bir sonraki adım olarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz bu" diyen mücadeleci Klaassen, Ajax'ın Avrupa'da kritik bir iki maçlık eşleşmenin eşiğinde olduğunun farkında.

"Avrupa kupaları olmadan bir sezonu burada elbette kimse istemez" sözleriyle Ajax kadrosundaki hissiyatı dile getiren Klaassen, "Ben de bunu düşünmek istemiyorum. Bu yüzden herkes perşembe günkü maçın ne kadar önemli olduğunun fazlasıyla farkında. Bu duygu bende önceki turlarda da vardı" ifadelerini kullandı.

Klaassen son olarak, perşembe günü bir kez daha deplasman tribününü tamamen dolduracak Ajax taraftarlarına duyduğu takdiri dile getirdi. "Dolu bir deplasman tribünü, nerede olursanız olun bize destek verir. Ayrıca her zaman bu kadar çok Ajax taraftarının bizimle birlikte olmasını görmek de harika. Bunun için onlara gerçekten çok minnettarım, çünkü sürekli yeniden orada olmak gerçekten de kolay değil."

Ajax, perşembe günü saat 20.15'te FC Sion karşısında sahaya çıkacak. Rövanş maçı ise bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA'da oynanacak.