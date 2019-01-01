Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi
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AA
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erhan Altın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi.
Elazığspor Kulübü'nün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı.
Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.