Elano'dan şaşırtan 'sözleşme' itirafı! "Galatasaray'dayken..."

Bir zamanlar Galatasaray forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesine eklettiği maddeyi açıkladı...

Milli Takımı ve 'ın eski oyuncularından Elano Blumer'den dikkat çekecek açıklamalar geldi.

Galatasaray, Elano'yu 2009 yazında 'den 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve daha sonra 2010-11 sezonunun devre arasında Santos'a satmıştı.

Yellow and Green Football'a verdiği röportajda forma giydiği 2010 Dünya Kupası döneminden de bahseden Elano, turnuvaya hazırlanabilmek için Galatasaray ile yaptığı sözleşmeye eklettiği maddeyi açıkladı.

2010 Dünya Kupası'na bir yıl boyunca hazırlık yaptığını anlatan Elano, "Manchester City'den ayrılarak Galatasaray'a gittiğimde, sözleşmeme turnuvaya hazırlanabilmem için bir ay içinde en fazla üç maçta oynama maddesi ekletmiştim. Yani birçok maçta yedek kulübesindeydim. Brezilya basını bu durumu öfkeyle karşıladı çünkü anlamamışlardı. Ama ben evde hazırlıklarımı yapıyordum. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanıp beslenmeme dikkat ediyordum. Dunga da bunu biliyordu. 'ye giderken de ona danışmıştım." dedi.

" benimle ilgileniyordu"

Elano, o dönem kendisiyle Real Madrid'in de ilgilendiğini açıklarken, "Dönemin Sportif Direktörü Emiliano Butragueno, menajerlerimle görüşmüştü. Ancak o sıralarda çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Kemik iliği ödemi sendromuna yakalandım ve yürümekte bile zorlanıyordum. Bugün bile arkadaşlarımla maç yaptığımda acısını çekiyorum." dedi.

"Manchester City'den ayrıldığıma pişmanım ama Galatasaray..."

Manchester City'den ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu belirten Elano, şöyle devam etti: "Orada daha uzun süre kalabilirdim, sözleşmem devam ediyordu. Ama Galatasaray'a transfer olmak ve Türkiye'de oynamak da çok iyiydi. Harika bir kulüp. Ama City'de daha uzun kalmam gerektiğini hissediyorum. Zamanla kadroda kendime yer bulabilirdim. Pişmanlığımın sebebi de bu."

Elano, Galatasaray'da geçirdiği 1.5 sezon boyunca toplam 47 resmi maçta görev almış ve 7 gole imza atmıştı.