Fetih Kulübü, bu yaz transfer döneminde milli file bekçisi Nevaf el-Ukaydi'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler kapsamında rakibi Nasr'a iki şok yaşatma kararı aldı.

Basın haberleri, Nasr'ın kalecisi Nevaf el-Ukaydi'yi bu yaz transfer döneminde belirli bir ücret karşılığında, ayrıca Suudi kalecisi Abdulhadi el-Alvan ile sağ beki Said Baatiya'nın da kadroya katılması şartıyla Fetih'e satmayı kabul ettiğini teyit etmişti.

Ancak Suudi Arabistan merkezli "el-Cezire" gazetesi bugün çarşamba günü, son saatlerde görüşmelerin büyük ölçüde yavaşladığını ve bunun da Fetih Kulübü'nü öfkelendirdiğini doğruladı.

Gazete, "X" sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Fetih'in el-Ukaydi'yi kadrosuna katmaktan vazgeçmeyi düşündüğünü ve bu yaz transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir yabancı kaleci arayışına girdiğini belirtti.

Fetih'in el-Ukaydi'yi kadroya katmaktan vazgeçmesi Nasr için ağır bir darbe olacak; özellikle de Suudi kalecinin gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi reddetmesi, bir yıl sonra bedelsiz olarak takımdan ayrılma fırsatı tanıyor.

Fetih bununla da yetinmedi; el-Ukaydi transferi tamamlanmama kararında kalınması hâlinde, sağ beki Said Baatiya'yı bu takas anlaşmasına dahil etmek yerine Kadisiye Kulübü'ne satmayı kabul etmeyi de düşünüyor.

Bu adım, bu yaz transfer döneminde yeni bir sağ bek arayışında olan Nasr Kulübü için bir başka darbe olacak.

Önümüzdeki birkaç saat içinde el-Ukaydi transferinin akıbeti konusunda daha fazla netlik yaşanması bekleniyor; özellikle de Suudi kalecinin gelecek sezon daha fazla oynama süresi elde etme arayışında olması dikkat çekiyor.

26 yaşındaki el-Ukaydi, Nasr'ın altyapısından yetişen isimlerden biri sayılıyor. 2019'da A takıma çıkarıldı, ancak ilk on birde kendine yer bulmayı başaramadı ve 2022'de Tai'ye, ardından 2025'te Fetih'e kiralık olarak gönderildi.

Geçen sezona "el-Alemi"nin kalesinde ilk on birde başlamasına rağmen, sezon ortasında yaptığı bazı hatalar nedeniyle, özellikle Roshn Ligi'ndeki Kadisiye ve Hilal maçlarında, yeniden yedek kulübesine döndü.

Genç kaleci, geçtiğimiz mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hatalardan sonra Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk on bir yerini de kaybetti; böylece 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın kalesini onun yerine tecrübeli Muhammed el-Uveys koruyacak.