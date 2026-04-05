Suudi Al-Nassr takımının yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo, Roshen Ligi'nde oynamak için yapılan muazzam bir teklifi reddetti.

Al-Alamy'nin eski sözcüsü gazeteci Saud Al-Sarami, "Al-Arabiya" radyosunda şunları söyledi: "Ronaldo, Suudi kulübünün Asya lisansını almasına yardımcı olmak için Al-Nassr'a para bağışladı."

"Ronaldo sadık ve saygılı biridir, çünkü Inter Miami'nin başkanı David Beckham'ın Amerikan liginde oynaması için yaptığı 1,4 milyar dolarlık teklifi reddetti" diye ekledi.

"Ancak Ronaldo, Beckham'a 'Al-Nassr ile sözleşme imzaladım' diye cevap verdi" dedi.

"Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump da Ronaldo'dan Amerikan liginde oynamasını istedi, ancak Portekizli yıldız Suudi liginde kalmakta ısrar etti."

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

