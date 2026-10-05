İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Weinig, takımın forveti Nijeryalı George Ilenikhena'nın sakatlığındaki son gelişmeleri öğrenmek ve antrenmanlara dönüşe hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla oyuncuya ait sağlık raporunu bekliyor. Böylece "Amid"in önümüzdeki dönemde oyuncunun katılımına ilişkin durumunu netleştirmeyi hedefliyor; bu bilgi Suudi "Arriyadiyah" gazetesinde yer aldı.

Teknik ekip, Ilenikhena'nın durumunu İttihad'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak takip ediyor. Söz konusu sağlık ekibi, oyuncuya mevcut dönemde uygun programı belirlemek amacıyla Nijerya Milli Takımı'ndaki muadiliyle doğrudan iletişim halinde bulunuyor. Oyuncunun antrenmanlara dönüşü için henüz belirlenmiş bir tarih bulunmazken, önümüzdeki Hilal maçına yetişme ihtimalinin azaldığına dair işaretler mevcut.

Ilenikhena, Nijerya Milli Takımı'ndayken bedensel bir sorun yaşadı; ancak daha sonra Gine-Bissau karşısında 15 dakika yedek olarak sahaya çıkmayı başardı. Söz konusu maç, ülkesinin milli takımının karşılıksız üç golle mağlup olmasıyla sona ermişti. Oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'na katılma elemelerinin bir önceki turunda Madagaskar karşısında "Nijerya"nın formasıyla çıktığı ilk uluslararası maçında gol kaydetmişti.

Nijeryalı forvetin hazır olması Weinig için büyük önem taşıyor; özellikle de içinde bulunulan sezonun başından bu yana İttihad ile sergilediği güçlü başlangıç göz önüne alındığında. Suudi Profesyonel Lig Birliği'nin verilerine göre Ilenikhena, Suudi Roshn Ligi'nde yaptığı altı maçta dört gol atıp iki asist yapmayı başardı.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

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Ilenikhena'nın sakatlığına ilişkin endişe, İttihad için hassas bir dönemde geliyor. Zira takım, 17 puanla Roshn Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Hilal'in bir puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, iki takımın karşılaşmasını sekizinci haftanın en dikkat çeken maçlarından biri haline getiriyor ve asli oyuncuların maça hazır olmasının önemini artırıyor.

Dolayısıyla İttihad'ın Hilal karşısındaki kadrosunda tek santrfor Faslı Youssef En-Nesyri olacak.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesinde önümüzdeki cumartesi akşamı saat dokuzda "Kingdom Arena" sahasında Hilal'e konuk olacak. Weinig ise Ilenikhena'nın durumunu netleştirmek ve oyuncunun klasikoya katılmak için zamanında dönüp dönemeyeceğini ya da beklenen karşılaşmada forma giyemeyeceğini öğrenmek üzere son sağlık raporunu bekliyor.