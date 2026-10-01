İttihad kulübü, geleneksel rakibi Hilal ile Roshn Ligi'nde oynanacak merakla beklenen klasiko maçına hazırlanmak amacıyla Suudi Birinci Lig'e başvurmaya karar verdi.

İttihad, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesinde, bu ayın 10 Ekim'inde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena stadında Hilal'e konuk olacak.

İttihad kulübü, klasikodan 9 gün önce, Hilal ile oynayacağı mücadeleye hazırlanmak amacıyla Suudi Birinci Lig'de yer alan Vahda kulübüne karşı bir hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

Maç, klasikodan bir hafta önce, önümüzdeki cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki İttihad kulübünün stadında oynanacak.

İttihad, klasikoya Suudi Ligi puan tablosunun zirvesini kapacağı bir galibiyet arayışıyla çıkıyor. Şu anda 17 puanla ikinci sırada yer alan İttihad, lider konumdaki Hilal'in yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.

Belirtmek gerekir ki İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda şu ana kadar hiçbir mağlubiyet almayan tek takım konumundayken, Hilal yalnızca Neom'a karşı 2-0'lık skorla tek bir maç kaybetti.