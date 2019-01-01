El Hadji Diouf: Mane, Ballon d'Or'u Mbappe'den daha çok hak ediyor

Liverpool'un eski yıldızlarından El Hadji Diouf, Sadio Mane'nin Ballon d'Or ödülünü kazanmayı Mbappe'den daha fazla hak ettiğini söyledi.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Ada'da geçiren eski futbolcu El Hadji Diouf, forması giyen Sadio Mane ile PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'yi kıyasladı.

'da yayın yapan Le Parisien'e konuşan Diouf, kendisi gibi Senegalli olan Sadio Mane'nin Kylian Mbappe'den daha iyi bir yıl geçirdiğini söylerken; "Bence Sadio Mane, Ballon d'Or ödülünü kazanmayı Mbappe'den daha çok hak ediyor." ifadelerini kullandı.

El Hadji Diouf, Mane'nin hem kişisel olarak hem de takım halinde daha iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere ve Fransa liglerini kıyaslayamayız. Premier Lig daha fazla efor gerektiren bir lig. Ballon d'Or ödülünü kazanmak istiyorsanız, 'den ayrılmanız gerektiğini bilmelisiniz."

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Ballon d'Or sıralamasında son üçe kalacak adaylar hakkında da konuşan Diouf; "Bence podyumda yer alacak isimler Messi, van Dijk ve Mane olmalı." diyerek görüş belirtti.

21 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappe geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 39 gol ve 12 asist yaparken sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla noktaladı.

Geçtiğimiz sezon takımının formasını toplam 50 maçta terleten Sadio Mane ise 26 gol ve 1 asistle tamamladığı sezonu Şampiyonlar Ligi zaferiyle taçlandırdı.