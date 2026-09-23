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England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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El Hadji Diouf: Bunlar Senegal Milli Takımı'na hakaret etmek istiyor

E. Diouf
P. Vieira
Senegal - Mozambik
Senegal
Mozambik
Africa Cup of Nations Qualification
Etiyopya - Senegal
Etiyopya
Senegal
Fransa
Mozambik
Etiyopya

Aslanlar'ın efsanesi, Vieira ile arasında sorun olduğu iddialarını yalanladı

Senegal Milli Takımı'nın efsanesi El Hac Diouf, son saatlerde gündeme gelen ve kendisiyle "Teranga Aslanları" milli takımının yeni teknik direktörü Patrick Vieira arasında anlaşmazlıklar olduğu yönündeki iddialara ilişkin tartışmayı sona erdirdi.

Senegal Milli Takımı'nın gelecek maçına hazırlanmak üzere Mozambik'in başkenti Maputo'da bulunmasıyla eş zamanlı olarak, sosyal medya platformlarında Diouf ile Vieira arasındaki ilişkide gerginlik olduğuna dair paylaşımlar yayıldı; ancak eski forvet bu haberleri kesin bir dille yalanladı.

Diouf, Senegalli "Seneweb" sitesinin öne çıkardığı açıklamasında şunları söyledi: "Şu anda Addis Ababa'dayım ve Maputo'ya gitmek üzereyim. Bu şeyleri söyleyenler El Hac Diouf'a da Patrick Vieira'ya da hakaret etmeyi amaçlamıyor, aksine Senegal'e hakaret ediyorlar."

Diouf: Vieira sakin bir şekilde çalışmaya geldi

Diouf konuşurken gülümseyen ve sakin bir görüntü çizdi; Vieira'nın bu görevi milli takım oyuncularıyla istikrarlı bir ortamda çalışmak için üstlendiğini ve kendisinin yeni teknik direktörün çalışmasını aksatmaya sebep olmayacağını vurguladı.

Liverpool'un eski yıldızı şöyle açıkladı: "Eğer Patrick Vieira'da hoşuma gitmeyen bir şey olsaydı, bunu zaten hiç konuşmaz, çalışmasına izin verirdim. Burada pek çok teknik direktör geldi geçti ve bazı konularda onlarla anlaşamadık, ama kimse bizim bunları konuştuğumuzu duymadı."

Africa Cup of Nations Qualification
Senegal crest
Senegal
SEN
Mozambik crest
Mozambik
MOZ
Africa Cup of Nations Qualification
Etiyopya crest
Etiyopya
ETH
Senegal crest
Senegal
SEN

Şunu ekledi: "Dolayısıyla, bugün de bunu yapacağımız zaman değil."

Diouf, konuşmasının sonunda Vieira'ya doğrudan bir mesaj gönderdi; Fransız teknik direktörün hoş karşılandığını vurgulayarak ondan milli takımdaki görevine odaklanmasını istedi.

Ayrıca Diouf, Senegal Milli Takımı oyuncularını asıl hedef etrafında odaklarını birleştirmeye çağırarak, gerekenin maçı kazanmak ve ilerlemeye devam etmek olduğunu söyledi.

Senegal Milli Takımı, Vieira dönemini yarından sonraki gün, cuma günü, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk hafta maçında Mozambik ile karşılaşarak açmaya hazırlanıyor; ikinci hafta maçında ise önümüzdeki salı günü Etiyopya ile karşı karşıya gelecek.

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