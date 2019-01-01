El Clasico'nun günü ve saati belli oldu!

2019-20 sezonunda oynanacak ilk El Clasico'nun günü ve saati resmen açıklandı.

ile 'i karşı karşıya getiren ve dünyanın en büyük derbilerinden biri olan El Clasico'nun tarihi belli oldu.

2019-20 sezonunun ilk El Clasico'su, 26 Ekim Cumartesi günü saat 12:00'de oynanacak.

Barcelona, bu maçtan 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ekim'de Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ile İstanbul'da mücadele edecek; 4 gün sonrasında da Camp Nou deplasmanına konuk olacak.

El Clasico, Camp Nou'da ilk kez bu saatte oynanacak. Daha önce Aralık 2017'de Santiago Bernabeu'daki maç aynı saatte oynanmıştı.