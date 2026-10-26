Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Camp Nou gecesinin tek galibi değildi; eşi benzeri görülmemiş bir gerilim ve baskı atmosferiyle yüklü bir maçta, İspanyol futbolu kimsenin beklemediği bir başka galip daha çıkardı: Hakem.

Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin ikili attığı gollerle kazandığı El Clasico zirvesi, İspanyol hakem düdüğü için yeni bir zafere sahne oldu. Bu zaferin kahramanı ise sezonun bu ana kadarki en önemli maçını yönetmek için seçilen deneyimli uluslararası hakem Juan Martinez Munuera oldu.

Oy birliğiyle övgü

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya'daki hakem camiası, Valencia'dan gelen hakemin sergilediği performanstan son derece memnun kaldı. Özellikle de Barcelona'daki karşılaşma öncesindeki devasa gerilimin boyutunu idrak ettiği göz önüne alındığında.

Munuera, maçı sahayı kartlara boğmaya gerek duymadan, imrenilecek bir ustalık ve sükûnetle yönetti. Fiziksel ve taktiksel mücadelenin yaşandığı 90 dakikada yalnızca altı sarı kart gösterdi; her iki takıma üçer kart. Bunların üçü uzatma dakikalarında Mbappe, Huijsen ve Adeyemi'ye çıktı. Barcelona'dan Gordon ve Balde ile Real Madrid'den Tchouameni ise yalnızca oyunla ilgili fauller nedeniyle uyarı aldı.

Tartışma yaratan pozisyonlar

Üst düzey performansa rağmen, maç bazı tartışma yaratan pozisyonlardan uzak kalmadı. 37. dakikada Cucurella'nın Lamine Yamal'a yaptığı sert müdahale ve Cancelo'nun Diomande'ye arkadan yaptığı daha tartışmalı müdahale bunlardan biriydi. Real Madrid, Javier Iglesias Villanueva başkanlığındaki VAR video yardımcı hakem odasının müdahale etmemesi nedeniyle bu pozisyondan şikâyetçi oldu.

Analistlere göre Cancelo'nun müdahalesi kırmızı kartı gerektirmiyordu, ancak en azından bir sarı kartı hak ediyordu; tıpkı Camavinga'nın Rodrygo'ya yaptığı ve hakemin yine gözden kaçırdığı müdahale gibi. Ancak bunlar, üst düzey bir hakem performansının genel tablosunu etkilemeyen küçük ayrıntılar olarak kaldı.

Özel koruma ve gizli görevlendirme

Kaynakların ortaya koyduğuna göre, Hakem Teknik Komitesi (CTA), Munuera'nın görevlendirmesini her yolla korumaya özen gösterdi ve bunun medyaya sızmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Geçen haftanın ortasından itibaren öne çıkan bir aday olarak gündeme gelmesine rağmen, kariyerindeki beşinci El Clasico'yu yönetmek üzere resmi görevlendirmesi ancak cumartesi günü teyit edildi.

Bu başarı, Hakem Kurulu Başkanı Fran Soto'nun son zamanlarda iletmek istediği mesajı da pekiştiriyor. Soto, İspanyol hakemleri gururla överek onları "dünyanın en iyileri" olarak nitelendirmişti. Herkesin hakem hataları beklediği bir gecede, diğer büyük galip Munuera oldu.



