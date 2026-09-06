29 yaşındaki Frenkie de Jong, eylül ayının başında yaşadığı sakatlığından toparlanmaya devam ediyor, ancak dönüşü kısa vadede olmayacak. Zira tahminler, orta saha oyuncusunun ekim ayı gelmeden tam anlamıyla iyileşmeyeceğini gösteriyor; tabii tedavi programının ağrılar ya da bir nüks nedeniyle durmaması şartıyla.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hollandalı oyuncu Dünya Kupası sırasında sağ dizinin iç yan bağında yırtık yaşadı. Barcelona kulübünün 23 temmuzda resmen teşhisini açıkladığı bu sakatlık, ancak Hansi Flick yönetimindeki teknik ekibe ulaşan bilgilere göre 16 haziran civarında Hollanda Milli Takımı'nın antrenmanlarından birinde meydana geldi.

Sakatlığın tespiti, oyuncunun ülkesinin milli takım doktorlarından yanlış bir teşhis almasıyla gecikti. Bu durum onun oynamaya devam etmesine yol açtı; ayrıca 30 haziranda Dünya Kupası'ndaki mücadelesini tamamladıktan sonra Barcelona antrenmanlarına katılmayıp iki haftalık tatil geçirmek üzere İbiza'ya gitti.

Böylece Barcelona, gerçek sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu ancak uzun bir süre sonra öğrendi. Nitekim Katalan kulübü tarafından yapılan ilk kesin teşhis 13 temmuzda gerçekleşti.

Frenkie o dönemde, kulübün tıbbi ekibinin muhalefetine rağmen sakatlığını konservatif bir tedaviyle ele almayı tercih etti. Tıbbi ekip, cerrahi bir operasyon geçirmenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyordu.

Bununla birlikte Katalan kulübü, orta saha oyuncusunun kararına saygı gösterdi ve iki taraf, durumunun gelişimini oyuncunun hissiyatına ve tedaviye verdiği tepkiye göre takip etme konusunda anlaştı.

Bu bağlamda teknik ekipten kaynaklar, De Jong'un durumunun değerlendirileceği bir sonraki tarihin, 21 eylülde başlayacak ve 10 ya da 11 ekimde lig mücadelelerine dönüşle sona erecek olan bir sonraki milli takım arasının ardından olacağını belirtiyor.

Hollandalı oyuncu, kulüpler arası müsabakaların olmadığı bu dönemi, tercih ettiği konservatif tedaviye son bir ivme kazandırmak için değerlendirmeyi amaçlıyor.

Frenkie, milli takım arkadaşlarının Barcelona antrenmanlarına döneceği tarih olan 8 ekim itibarıyla gruba katılmaya hazır olmayı umuyor.

Bu, hissiyatının iyileşmesine ve sağ dizindeki sakat bağda daha fazla ağrı yaşamamasına bağlı. Ayrıca De Jong'un sahalara dönmeden önce asgari düzeyde maç ritmi kazanması da gerekiyor.

Sorun ise, milli takım arasının ardından Barcelona'yı bekleyen rakiplerin güçlü olması. Bunlar Getafe, Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain ve 25 ekimde oynanacak El Clasico'da Real Madrid. Bu da Barcelona oyuncularının en iyi fiziksel duruma ulaşmasını gerektirecek.

Dolayısıyla De Jong'un dönüşünün nasıl ele alınacağının belirlenmesinde Hansi Flick'in de önemli bir rolü olacak.

De Jong şu anda saha zemininde düz bir hat üzerinde kesintisiz koşu antrenmanları yapıyor, ancak henüz topla çalışmaya ya da başka oyuncularla karşılaşmayı içeren antrenmanlara katılmaya başlamadı. Dolayısıyla konservatif tedavi programında önünde geçmesi gereken birkaç aşama daha var.



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