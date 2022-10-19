El Clasico sonrası hakem odasını basan Joan Laporta'ya komik bir ceza geldi

- Barca, birkaç karardan memnun değildi
- Rodrygo penaltısı daha fazla hayal kırıklığı yarattı
- Laporta, maçtan sonra Sanchez Martinez'in yanına gitti
NE OLDU? Barcelona'daki yönetim üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Laporta, Pazar günü Real Madrid'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından hakemin soyunma odasına girerken Bernabeu'daki tansiyonu açıkça hissediyordu.
BÜYÜK RESİM: Barça başkanının davranışı, hakemin maç sonrası raporunda ortaya çıktı ve bu raporda Sanchez Martinez'in kendisini mesleği bırakmaya davet ettiğini de belirtti. Laporta maç boyunca hakemler tarafından verilen kararları defalarca sorguladı - özellikle de Rodrygo'nun penaltısından sonra. O dakikalarda Lewandowski de penaltı bekliyordu.
DAHA FAZLASI: La Liga organizasyon komitesi, Laporta'nın eylemlerini 602 € cezaya layık gördü. Para cezası; emirlere, talimatlara, anlaşmalara veya düzenleyici yükümlülüklere uyulmamasıyla ilgili olarak Disiplin Kanunu'nun 133. Genel Yönetmeliğin 255. Maddesinde soyunma odalarına sadece hakem üyelerinin, kayıtlı oyuncular ve antrenörlerin girebileceği belirtilmektedir.
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Barcelona için kara bir geceydi...Getty Images
LAPORTA İÇİN SIRADA NE VAR? 60 yaşındaki başkanın cezasının bir parçası olarak hak mahrumiyeti alacağına dair söylentiler vardı ama durum böyle değil. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkacak finansal sorunlar göz önüne alındığında, Barcelona maçlarını izlemek şu anda Laporta'nın önceliklerinin başında gelmiyor.