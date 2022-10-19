El Clasico sonrası hakem odasını basan Joan Laporta'ya komik bir ceza geldi

Barca, birkaç karardan memnun değildi

Rodrygo penaltısı daha fazla hayal kırıklığı yarattı

Laporta, maçtan sonra Sanchez Martinez'in yanına gitti

NE OLDU? Barcelona'daki yönetim üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Laporta, Pazar günü Real Madrid'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından hakemin soyunma odasına girerken Bernabeu'daki tansiyonu açıkça hissediyordu.

BÜYÜK RESİM: Barça başkanının davranışı, hakemin maç sonrası raporunda ortaya çıktı ve bu raporda Sanchez Martinez'in kendisini mesleği bırakmaya davet ettiğini de belirtti. Laporta maç boyunca hakemler tarafından verilen kararları defalarca sorguladı - özellikle de Rodrygo'nun penaltısından sonra. O dakikalarda Lewandowski de penaltı bekliyordu.

DAHA FAZLASI: La Liga organizasyon komitesi, Laporta'nın eylemlerini 602 € cezaya layık gördü. Para cezası; emirlere, talimatlara, anlaşmalara veya düzenleyici yükümlülüklere uyulmamasıyla ilgili olarak Disiplin Kanunu'nun 133. Genel Yönetmeliğin 255. Maddesinde soyunma odalarına sadece hakem üyelerinin, kayıtlı oyuncular ve antrenörlerin girebileceği belirtilmektedir.