El Clasico şifre kelime: Mourinho, 16 durak sonra Real Madrid'in çıkmazını çözüyor

José Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak son yıllarda kraliyet kulübünde basit görünen ancak imkânsız olan bir şeyi başarmayı başardı; tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine dayanan net bir ilk 11 oturttu.

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Portekizli teknik direktörün karar kıldığı on bir şu isimlerden oluşuyor: Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande ve Kylian Mbappé.

Bu istikrar, iki milli ara arasında oynanan 8 maçta elde edilen 8 galibiyetlik serinin ardından geldi.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, bu kadronun hatları, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın Andriy Lunin'in yerine kadroya dahil olmasından önce, El Clasico maçında belirginleşmeye başladı.

Sakatlıkların sınırlı sayıda kalması, karmaşık bir dizi teknik sorunun çözümünün ürünü olarak ortaya çıkan bu on birin istikrar kazanmasına yardımcı oldu; zira Mourinho mevcut bileşime ulaşmak için yaklaşık 100 günlük bir çalışmaya ve 16 maça ihtiyaç duydu.

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Orta saha ikilisi çıkmazı

Mourinho, Real Madrid'in başına geçtiği günden bu yana hiç kimsenin kulübün amblemasından üstün olmadığını ve ilk on birdeki yeri dokunulmaz olan hiçbir oyuncunun bulunmadığını vurguladı.

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Portekizli teknik direktör bu mesajı, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı karttan kaynaklanan cezası nedeniyle İspanya Ligi'nde 4 maç forma giyemeyen Vinicius Junior hakkında kendisine soru yöneltildiğinde verdi.

Brezilyalı oyuncunun yokluğu, Yan Diomande'nin ilk on bire ayaklarını sağlam basmasıyla aynı döneme denk geldi ve Diomande, Kraliyet ekibinin doğru bileşime ulaşmasına yardımcı olan unsurlardan biri haline geldi.

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Çeşitli kulvarlardaki maç yoğunluğunun kadroda birtakım mantıklı değişiklikleri zorunlu kılması bekleniyor, ancak kasım ayı boyunca anılan isimler, büyük karşılaşmalarda Mourinho'nun tercih ettiği seçenek olarak görünüyor.

Portekizli teknik direktör, karşılaştığı teknik sorunlara çözüm bulmak için uzun bir deneme yolculuğuna çıktı; karar alma sürecine katılma yetkisine sahip olduğu bir yaz transfer döneminin ardından önce Bernardo Silva ve Fede Valverde'ye güvenmeye başladı, daha sonra Aurélien Tchouaméni ile Uruguaylı oyuncunun fiziksel gücüne yaslandı, ardından ikinci ismi yeniden bek mevkiine çekti.

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Çift pivot mevkii, Mourinho'nun yaptığı denemelerin en çok yaşandığı bölge oldu; teknik direktör 7 farklı bileşim kullandı ve maçlar arasında 9 değişiklik yaptı.

Orta sahanın yeniden düzenlenmesine rağmen, geçen sezon aralarında yaşanan fiziksel çekişmeye karşın, Tchouaméni ile Valverde'den oluşan ikili bu sezon en çok birlikte forma giyen çift olmayı sürdürüyor.

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Tchouaméni ve Valverde; Elche, Atletico Madrid, Villarreal ve Roma karşısında birlikte sahaya çıktı. Real Madrid'in İtalya'da elde ettiği çarpıcı geri dönüşün ardından Mourinho, teknik fikirlerinde bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Çelişkili bir biçimde, Bernardo Silva'nın ilk on bire geri dönmesiyle orta sahaya denge geldi; Portekizli oyuncu sezon başında ilk on birde forma giyerken bir süre sonra hesapların dışına çıkmıştı.

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Bernardo Silva, Valverde'nin yanında Espanyol, Real Sociedad ve Rayo Vallecano karşısında 3 maç oynadı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Alman Leipzig ve Yunan AEK Atina karşısında Eduardo Camavinga'nın yanında sahaya çıktı.

Ancak son dönemde kendini kabul ettirmeyi başaran ikili, Bernardo Silva ve Tchouaméni oldu; bu ikili Barcelona, Racing ve Valencia karşısında ilk on birde yer aldı.

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Diğer bileşimlere gelince: Malaga ve Real Betis karşısında Camavinga ve Valverde, Inter Milan karşısında Trent Alexander-Arnold ve Valverde, Sevilla karşısında ise Arda Güler ve Tchouaméni görev yaptı.

Son maç, mevcut kadroya geçişin başlangıcına tanıklık etti; Mourinho, ilk on maçta sürekli orta sahada yer verdiği Valverde'yi yeniden sağ bek mevkiine çekti.

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Bekler için 6 farklı ikili

İki bek mevkii, sezonun ilk 16 maçında sürekli değişikliklere sahne oldu; Mourinho 6 farklı ikili kullandı ve maçlar arasında 13 değişiklik yaptı; bu, takımın tüm hatları arasındaki en yüksek rakam.

Bu durum, Real Madrid'in son iki yaz transfer döneminde takviye etmeye özen gösterdiği iki mevkide yaşanıyor.

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Yeni transferler Denzel Dumfries ve Marc Cucurella'dan oluşan ikili, birlikte en çok forma giyen çift oldu; Real Betis, Inter Milan, Atletico Madrid, Roma ve AEK Atina karşısında 5 maç oynadılar.

İşin çelişkili yanı, iki oyuncunun Kraliyet ekibinin şu ana dek yaşadığı tek iki yenilgide, Inter Milan ve Atletico Madrid karşısında, ilk on birde sahaya çıkmış olması.

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Bunun ardından 3 ikili, her biri 3 maçta olmak üzere tekrarladı: Espanyol, Real Sociedad ve Rayo Vallecano karşısında Dumfries ve Álvaro Carreras; Malaga, Elche ve Racing karşısında Trent Alexander-Arnold ve Cucurella; Sevilla, Barcelona ve Valencia karşısında ise Valverde ve Cucurella.

Son ikili, ilk on birde kendini kabul ettirmeyi başararak mevcut dönemin en istikrarlı çifti konumunda.

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Buna karşılık, Trent Alexander-Arnold ve Álvaro Carreras'tan oluşan ikili yalnızca bir kez, Villarreal karşısında ilk on birde yer aldı; Valverde ve Carreras ise Leipzig maçını oynadı.

Stoper mevkii de Mourinho'nun tercihlerinde bir gelişime sahne oldu; bu bölge, Real Madrid'in son yıllarda takviye etmek için büyük paralar harcadığı mevkilerden biri.

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Portekizli teknik direktör stoper mevkiinde 4 farklı ikili kullandı ve maçlar arasında 10 değişiklik yaptı.

Performans, fiziksel durum ve uyum göz önünde bulundurulduğunda, Dean Huijsen ve Ibrahima Konaté'den oluşan ikili ilk tercih oldu; bu ikili 16 maçın 10'unda birlikte forma giydi: Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Elche, Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona, Racing ve Valencia karşısında.

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Antonio Rüdiger ise diğer üç bileşimde yer aldı; Konaté'nin yanında 3 kez Rayo Vallecano, Villarreal ve Roma karşısında, Huijsen'in yanında ise iki kez Malaga ve Leipzig karşısında oynadı.

Rüdiger ayrıca, kısa süre önce sakatlıktan dönen Éder Militão'nun yanında bir kez AEK Atina karşısında sahaya çıktı; Militão'nun seviyesi, takıma geri hatta ek seçenekler sunabilir.

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Mbappé liderliğinde 5 hücum bileşimi

Hücum hattında da durum farklı değildi; Mourinho, oyuncuların isimlerini ve takım içindeki konumlarını gözeterek birçok hücum bileşimi denedi.

Kylian Mbappé, 16 maçın tamamında ilk on birde yer alan tek oyuncu; Jude Bellingham ise 15 maça ilk on birde başladı ve yalnızca Elche karşısında, Arda Güler'in ileri uçta oyun kurucu mevkiinde görev aldığı maçta ilk on birde yer almadı.

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Portekizli teknik direktör 5 farklı hücum üçlüsü kullandı ve maçlar arasında 12 değişiklik yaptı.

Arda Güler, Mbappé ve Vinicius Junior'dan oluşan üçlü hâlâ en çok kullanılan bileşim; bu üçlü Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Atletico Madrid ve Leipzig karşısında 5 maçta görev yaptı.

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Onun bir maç gerisinde, Yan Diomande, Arda Güler ve Mbappé'den oluşan üçlü geliyor; bu bileşim Villarreal, Barcelona, Racing ve Valencia karşısında 4 maçta yer aldı ve Mourinho son dönemde bu üçlüde karar kıldı.

Diomande, Mbappé ve Vinicius Junior'dan oluşan üçlü de farklı hücum unsurları arasında denge kurma çabasıyla Rayo Vallecano, Elche, Roma ve AEK Atina karşısında 4 maçta ilk on birde yer aldı.

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Mourinho, Brahim Diaz, Mbappé ve Vinicius Junior üçlüsüne Malaga ve Inter Milan karşısında iki maçta güvendi; mevcut kadroya geçişin dönüm noktasını temsil eden Sevilla karşılaşmasında ise hücum hattında Diomande, Endrick ve Mbappé sahaya çıktı.

Arda Güler, hücum bileşimlerinin çoğunda ortak unsur konumunda; hücum üçlüleri içinde 9 kez, ileri uçta oyun kurucu mevkiinde bir kez ve orta sahada çift pivotun içinde bir kez olmak üzere ilk on birde yer aldı.

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Türk oyuncunun esnekliği ve Valverde'nin çok yönlü rolleri, kadrodaki tüm isimleri değiştirmeye gerek kalmadan takımın oyun biçiminde değişiklikler yapılmasına katkı sağladı.

Böylece Mourinho, 16 maç boyunca takımını kademeli olarak şekillendirmeyi başardı ve sonunda hatları netleşen, kolayca tanınabilen bir bileşime ulaştı.