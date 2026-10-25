José Mourinho, bu akşam, kulüple geçirdiği ikinci dönemindeki ilk Clasico maçında Real Madrid'i sahaya sürecek ve hiç şüphesiz Barcelona'yı yenmeye son derece istekli.

Barcelona, tüm dünyanın takip ettiği ve tüm taraflar için belirleyici kabul edilen bir maçta Real Madrid'i Camp Nou'da ağırlıyor. Tarihi rekabetin yanı sıra, Los Blancos'un kazanması gerekiyor; aksi takdirde İspanya Ligi sıralamasında ezeli rakibinin dokuz puan gerisine düşme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca Lamine Yamal ve Kylian Mbappé gibi oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak için büyük çaba gösterecekler. Ancak bu maçta kaybedecek çok şeyi olan ve bu gece rakibini yenmeye kararlı tek bir adam varsa, o da José Mourinho'dur.

Mourinho Barcelona'dan neden nefret ediyor?

"Foot Mercato" sitesi, Mourinho ve Barcelona arasındaki ilişki hakkında bir haber yayımladı ve Portekizli teknik adamın geçerli bir sebeple Barcelona kulübüne gerçek bir nefret beslediğini doğruladı. Bu, Real Madrid'in başındaki çalkantılı ilk döneminden bu yana gerginlik biraz azalmış olsa da, karşılıklı bir nefret.

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"Special One" ile Katalan kulübü arasındaki nefret hikâyesinin aslında bir aşk hikâyesine dönüşme ihtimalini içinde barındırdığını söylemek gerekir.

Genç nesiller bunu bilmeyebilir, ancak 1996 yılında genç José Mourinho, Portekiz'den tanıdığı Bobby Robson'ın yardımcısı olarak Barcelona'ya geldi.

Ardından Robson'ın bir yıl sonra görevden alınmasına rağmen kulüpte kaldı ve birbirini izleyen teknik ekiplerde, örneğin video analisti ve ardından yeniden yardımcı antrenör olarak çeşitli görevler üstlendi.

Mourinho'nun hayal kırıklığı

Birçok Barcelona taraftarının kendisiyle alay etmesine ve onu "çevirmen" olarak nitelendirmesine rağmen (zira o dönemde gerçekten Robson'ın talimatlarını çeviriyordu), gençliklerinin baharındaki Carles Puyol, Xavi ve Pep Guardiola da dahil olmak üzere oyuncuların büyük takdirini kazanıyordu.

Buna rağmen, Katalan kulübünün yönetimi ona önemli bir rol vermek istemedi; hatta bazıları onun hayalinin A takımın teknik direktörü olmak olduğunu söyledi.

Bu, 2000 yılında kulüpten ayrılmasının ardından gerçekleşebilirdi; zira adı A takımı çalıştırmak için olası bir aday olarak defalarca anıldı.

2008 yılında kulüp bu meseleyi ciddi olarak değerlendirdi... ancak Laporta sonunda görevi Guardiola'ya verdi.

Bu tekrarlanan hayal kırıklıkları, Portekizli teknik adamın ruhunda derin yaralar bıraktı.

2010 yılında, Real Madrid'in başına geçmeden önce, Inter Milan ile Barcelona'ya karşı bir UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı oynadı; iki teknik adam maçın ardından yapılan basın toplantısında sert suçlamalarda bulundu ve bu durum onu Barcelona taraftarlarının eleştirilerinin hedefi hâline getirdi.

Doğal olarak, iki takım arasındaki husumet, onun Real Madrid'e gelişiyle birlikte hızla arttı.

Medyadaki durumun giderek karmaşıklaşması ve Barcelona tarihinin en iyi takımı kabul edilen ekibe karşı sportif rekabetin zorluğuyla birlikte, José Mourinho en başından itibaren saldırgan bir strateji benimsedi. Bu nedenle "Special One", Katalan kulübüne karşı medyadaki görünürlüğünü artırdı, hakemlikle ilgili suçlamalar yöneltti ve 2011 Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ardından, önceki yıllarda Barcelona'dan yana olduğunu düşündüğü birçok hakemin kararlarını sorguladığı meşhur "Por Qué?" (Neden?) ifadesini kullandı.

Bugün durum nedir?

Kasım 2010'da Real Madrid'in 5-0 kazanmasıyla sonuçlanan meşhur Clasico maçının onu duygusal olarak özellikle etkilediği de söyleniyor; ayrıca taraftarların desteğini gören Pep Guardiola'nın varlığı da onu rahatsız etti.

Sahada takımı dikkat çekici bir sertlikle oynadı; buna ek olarak, 2011 yazındaki İspanya Süper Kupası'nda, bir tartışma sırasında Tito Vilanova'nın (o dönemde Guardiola'nın ekibinde bulunan) gözünü dürttüğü olay da yaşandı.

Mourinho açısından, Barcelona ile sürekli bir gerginlik yaratmak da tüm Real Madrid taraftarlarını arkasında toplamayı ve rakibi üzerinde baskı kurmayı amaçlayan bir stratejiydi.

Bu yaz geri döndüğünden bu yana, görece sakin geçen birkaç haftanın ardından, bir on yıldan fazla sürenin sonunda rekabetin fitilini hızla yeniden ateşledi.

Geçtiğimiz on yılın başındakine kıyasla açıklamalarında daha az sert ve daha az açık sözlü olsa da, "Special One" Barcelona'ya ve onlardan yana olduğunu düşündüğü hakem kararlarına karşı suçlamalar yöneltmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Portekizli teknik adam, mantıklı bir şekilde, sezon başından bu yana Negreira meselesine birkaç kez değindi. Ancak Mourinho'nun bu sezonki söyleminin Real Madrid taraftarları nezdinde pek karşılık bulmadığını söylemek gerekir; zira birçoğu onu, Barcelona ya da hakemlerden söz ederek takımın gerçek sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçluyor.

Bu gece, Camp Nou'da José Mourinho ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek ve hiç şüphesiz galibiyet dışında herhangi bir sonuç onun için büyük bir hayal kırıklığı olacak.