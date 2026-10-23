Real Madrid forveti Kylian Mbappé, 2026-2027 sezonunda 12 maçta 12 gol atarak kusursuz rakamlar ortaya koydu; bunların 9'u İspanya Ligi'nde 9 maçta, 3'ü ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta geldi.

Real Madrid'in golcüsü şimdi, her zaman parladığı bir sahada Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu statta sadece 3 ziyaretinde 8 gol kaydetti; bunların 5'ini Paris Saint-Germain, 3'ünü de Real Madrid formasıyla attı. Yine de Katalan ekibi karşısındaki takımsal bilançosu olumsuz; 10 maçta 3 galibiyete karşılık 6 mağlubiyet elde etti.

Mbappé'nin Real Madrid formasıyla aldığı sonuçlar da daha iç açıcı değil; 2024 yılında İspanya'ya gelişinden bu yana oynadığı 6 El Clásico maçının 5'ini kaybetti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mbappé pazar günkü karşılaşmada bu denklemi değiştirebileceğine inanıyor; Real Madrid'in büyük ölçüde Fransız forvetin gollerine bel bağladığı bir görevde.

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Mbappé bu sezonun başında kusursuz bir ortalama yakaladı ve her maçta tek başına bir gol kaydetti. Ancak gerçekte Fransız yıldızın adı, takımın şimdiye kadar kaybettiği iki maçta, Real Betis ve Atlético Madrid karşısında, Real Madrid'in golcüleri listesinde yer almadı.

Arda Güler, Leipzig karşısında alınan galibiyetin ardından şunları söyledi: "Golü Mbappé'den çaldım çünkü sonrasında onun zaten gol atacağını biliyordum."

Türk oyuncu, o akşam Alman takımına karşı ikinci golü, Mbappé'nin kafa vuruşuyla ağlara doğru giden topa kale çizgisi üzerinde topuğuyla dokunarak kaydetmişti.

Mbappé bu duruma hiç bozulmadı; aksine, kendi gol sırası zaten geldiği için Güler'in golünü şakayla karşıladı. Diomande'nin sol taraftan yaptığı bir pas, Fransız forvetin topa hâkim olmasını ve ardından sağ ayağıyla çektiği sert bir şutu kalenin sol üst köşesine göndermesini sağlamıştı.

Çoğu maçtaki alışkanlığı üzere, Mbappé yine ışıkları üzerine çekmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi maçından önce Real Madrid formasıyla 100. golüne yalnızca 3 gol kala, bu başarıya daha da yaklaştı.

Bu özel rakama ulaşmak, Barcelona'da iki gol kaydetmesiyle mümkün hale geldi. Bu, pek çok kişi için istisnai görünen bir başarı, ancak 2021 yılında Barça'nın sahasına ilk ziyaretinde hat-trick yapan, ardından 3 yıl sonra yeniden Paris Saint-Germain formasıyla Barcelona'nın sahasına döndüğünde iki gol atan Kylian için neredeyse alışılmış bir hale geliyor.

2024-2025 sezonunda ise Mbappé, bu kez Real Madrid formasıyla Montjuïc stadında bir hat-trick daha yaptı, ancak bu ev sahibinin 4-3'lük galibiyetini engellemeye yetmedi.

Mbappé ayrıca Barcelona'da, üst üste ikinci sezon için İspanya Ligi gol kralı unvanını da savunuyor. Ancak Real Madrid formasıyla ilk iki sezonunda kazandığı iki ödül, şimdi bu sezon kendileri de istisnai bir başlangıç yapan Barcelonalı oyuncular tarafından tehdit altında.

Raphinha, 12 gol atarak gol krallığı yarışında Kylian'ın önünde 3 gol farkla lider konumda; Fransız forvet ise 9 golde kaldı. Lamine Yamal da 8 gol kaydederek Mbappé'nin bulunduğu ikinci sırayı tehdit ediyor.

Bu üçlü mücadelenin sonucu, Mbappé'nin en iyi gol formunda ve her zaman parladığı sahnelere ev sahipliği yapmış bir statta çıkacağı pazar günkü maçın kaderini büyük ölçüde etkileyecek.



