El Clasico grev tehdidi altında: Barcelona durumu kurtarmak için Real Madrid modeline başvuruyor

Hiç hesapta olmayan dramatik bir senaryoda, dünyanın en önemli El Clasico'su, Barcelona ile Real Madrid arasında, başlama vuruşuna yalnızca 48 saat kala Katalan kulübünün kalbini vuran kapsamlı bir grevle, kartlarla veya sakatlıklarla hiçbir ilgisi olmayan başka türden bir krizin tehdidi altına girdi.

"Mundo Deportivo"ya göre, Barcelona kulübünün sezonluk çalışanları, 23 Ekim Cuma günü saat 00.00'dan başlayıp 26 Ekim Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar sürecek süresiz bir greve gittiklerini açıkladı. Bu hassas zaman dilimi, 25 Ekim Pazar günü akşam dokuzda oynanması planlanan El Clasico maçının yanı sıra Blaugrana Sarayı ve Johan Cruyff Stadı'ndaki diğer karşılaşmaları da kapsıyor.

Barcelona kararlı bir dille yanıt verdi: El Clasico kırmızı çizgi

Hızlı ve kararlı bir yanıt veren Barcelona kulübü, zirve mücadelesinin ertelenmesi ya da iptal edilmesine dair tüm spekülasyonların önünü kesti ve resmi bir açıklamada maçın oynanması için gereken tüm hizmetlerin garanti altında olduğunu, El Clasico şöleninin hiçbir şekilde tehlikede olmadığını vurguladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Kulüp, bu büyüklükte bir maçın taraftarlar, idari ve organizasyon ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiyi bir araya getirdiğini, olası her türlü acil duruma müdahale edecek ve maçların tam bir akıcılıkla oynanmasını sağlayacak yeterli organizasyon kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Barça, greve çağrı yapan grubun 60 sezonluk işçiyi aşmadığını, her birinin temsilcileriyle müzakere edilmiş özel bir toplu iş sözleşmesi bulunduğunu ve sektördeki ortalama ücretlerin çok üzerinde maaş aldıklarını açıkladı. Taleplerinin maaş artışı ile çalışan sayısının %50 oranında artırılarak yaklaşık 90 kişiye çıkarılması olduğuna işaret etti.

Karşı hamle: Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i örnek gösterdi

Dikkat çeken bir noktada Barcelona, kendi eski modeline örtülü bir eleştiri yönelterek, bazı destek hizmetleri için özel kadro istihdam etme modelinin "zamanının geçtiğini" değerlendirdi.

Katalan kulübü, doğrudan rakiplerini örnek göstererek Real Madrid, Atletico Madrid ve Espanyol gibi kulüplerin bu hizmetleri sunmak için benzer sayıda kalıcı sezonluk işçiye sahip olmadığını, bunun yerine dış kaynaklardan yararlandığını söyledi; güvenlik, müşteri hizmetleri ve temizlik hizmetlerine atıfta bulundu.

Kulüp açıklamasını, belirli süreli sözleşmeli çalışanlar grubuyla görüşmelerin, onların ihtiyaçları gözetilerek ve kaynaklar sorumlu biçimde yönetilerek süreceğini, ancak sezonun en önemli maçının oynanmasına halel getirilmeyeceğini vurgulayarak tamamladı.



