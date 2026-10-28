Almanya'lı Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, hücum anlayışına duyduğu mutlak inancın meyvelerini toplayarak üst üste iki La Liga, bir Süper Kupa ve bir Kral Kupası şampiyonluğunu hak ederek kazanırken, bu koşulsuz coşkunun ağır bir faturası da ortaya çıkmaya başladı.

Zira Flick'in gelişinden bu yana, Katalan ekibinin elit takımlar karşısında kalesinde en çok tekrarlanan golü, ezbere bilinen bir kalıpla geliyor; bu kalıp Barcelona'nın savunma hattının sürekli ve abartılı biçimde öne çıkmasını büyük bir ustalıkla kullanıyor.

La Liga zirve mücadelesinin doruk noktasında 10 gün sonra Barcelona ile karşılaşacak olan Atletico Madrid ise, dersini ezberleyip onu kusursuzca uygulayan takımın en net örneği.

Flick yönetimindeki Barcelona'nın serüvenini, son olarak Real Madrid karşısındaki El Clasico'yu takip edenler, takımın skoru önde götürürken bile son dakikalarda ölümcül goller yediğini fark ediyor; golün reçetesi de neredeyse hep aynı, değişmiyor: öne çıkmış savunma hattını kıran uzun ya da ortalı bir pasla bekin arkasındaki boşluğa oynanıyor, ardından forvetin derinliğe doğru hızlı ve dikine bir hamlesiyle hücum sonuçlandırılıyor.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Flick'in nasıl dengeleyeceğini bilemediği bu yüksek riskli denklem, "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, özellikle 2024 yılından bu yana Atletico Madrid karşısında meyvesini verdi.

Montjuic gecesi: başlangıç

2024-2025 sezonunun 18. haftasında Montjuic sahasında zirve açısından belirleyici bir maç oynanıyordu. Skor 96. dakikaya kadar 1-1'di ve bu sonuç Barcelona'yı zirvede tutuyordu. Ancak Flick'in galibiyeti kapmak için baskı yapma ısrarı kapıyı ardına kadar açtı.

Diego Simeone, Katalanların bu cüretini değerlendirdi; Nahuel Molina sağ koridorda markajsız biçimde tek başına ilerledi ve uzak direğe yerden bir orta gönderdi. Inigo Martinez ile Pau Cubarsi topu kesemeyince, Alexander Sörloth tek dokunuşla topu Inaki Peña'nın ağlarına gönderdi ve 2024 yılı lider olarak kapandı.

Dinlenmeyen Pedri uyarısı

Aynı tablo 25 Şubat 2025'te Kral Kupası yarı final ilk maçında tekrarlandı. Barcelona 75. dakikada 4-2, 93. dakikada ise 4-3 önde... Barcelona savunması tam anlamıyla orta sahada mevzileniyor, sol kanada atılan uzun bir pas Samuel Lino'yu markajsız bırakıyor, o da affetmeyen Sörloth'a kolayca pas veriyor ve Wojciech Szczęsny karşısında skoru 4-4'e taşıyor.

O geceden sonra Pedri açık bir uyarıda bulundu: "Bu bizim başımıza ligde geldi ve şimdi yine tekrarlanıyor. Dikkatli olmalıyız, topa sahip olmayı öğrenmeli ve son dakikalarda savunma hattımıza bu şekilde baskı yaptırmamalıyız."

Ancak uyarı boşa gitti; 2025-2026 sezonu Kral Kupası yarı final ilk maçında, 13 Şubat 2026'da Atletico, Wanda Metropolitano'da Barcelona'yı 4-0 ezdi. Üçüncü ve dördüncü goller aynı senaryoyla geldi: kanatlardan ortalar ve derinliğe hamleler, imzalar Ademola Lookman ve Julian Alvarez'in.

Trajedi aynı sezonun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Avrupa'da da tekrarlandı; 44. dakikada ve skor 0-0 iken, Alvarez tek başına ilerleyen Giuliano Simeone'ye pas verdi, Cubarsi'nin kırmızı kart görmesine yol açtı ve serbest vuruştan golü kaydetti.

İkinci yarıda ise, savunma kaleci Juan Garcia'ya iyice yaklaşmışken, Sörloth'un golü soldan Matteo Ruggeri'nin ortasıyla geldi... Rövanşta ise, Barcelona erken dakikalarda 2-0 öne geçmesine rağmen, Atletico'nun farkı 2-1'e indiren golü, 30. dakikada sanki 90. dakikadaymış gibi klasik bir kontratakla geldi: Marcos Llorente'den Lookman'a bir orta.

Olgu yalnızca Atletico ile sınırlı değil

En çok yararlanan Atletico, ancak tek başına değil. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona, Montjuic'te Paris Saint-Germain ile 90. dakikada 1-1 berabere kaldıktan sonra aynı kalıptaki bir golle 2-1 mağlup oldu: orta sahada mevzilenen bir savunma, Vitinha'dan sağda Ashraf Hakimi'ye bir pas, Gonzalo Ramos'a kusursuz bir orta.

En acı veren an ise, 2024-2025 Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Inter Milan karşısında yaşandı; Barcelona 88. dakikada finale yükselten golü atıyor, ardından 93. dakikada daha fazlası için baskı yaparken, Marcus Thuram topu alıyor ve Gerard Martin'i geçen Denzel Dumfries'e aktarıyor, o da topu Acerbi'ye ortalıyor; Acerbi 3-3'ü kaydediyor ve Inter'i finale taşıyor.

Flick bunu hep son El Clasico'dan sonra yaptığı gibi konsantrasyon eksikliği ya da dinamizm kaybıyla açıkladı ve koşulsuz hücum anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldı. Oysa aynı anlayışı, Pep Guardiola ve Luis Enrique gibi Barcelona okulundan gelen diğer teknik direktörler, güvenli bölgeleri devreye sokarak ve bireysel hataları göz önünde bulunduran protokollerle yumuşatmıştı.

Flick'te ise fikir hâlâ tek yönlü; plana bağlı kalmaktan başka hiçbir bağlamı dikkate almıyor: her zaman öne çıkmış bir savunma hattıyla hücum. Dolayısıyla bunun başarısı tamamen tüm oyuncuların mutlak taktiksel ve teknik üstünlüğüne ve herhangi bir hatadan kaçınmalarına bağlı; bu da modern futbolda imkânsız bir şey.



