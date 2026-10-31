Ajax, cumartesi akşamı AZ karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak ESPN yorumcularından pek övgü alamadı. Arnold Bruggink ve Karim El Ahmadi'yi özellikle takımın topsuz oyundaki yoğunluk eksikliği şaşırttı. El Ahmadi, Ajax'ı kafa golüyle öne geçiren Tolu Arokodare'yi sert biçimde eleştirdi.

Ajax, Johan Cruyff Arena'daki maça çok iyi başladı ve dokuzuncu dakikada öne geçti. Tolu, Abdellah Ouazane'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi ancak sonrasında AZ giderek daha fazla topa sahip oldu. El Ahmadi, "Ajax iyi başladı, güzel bir gol attı. Ancak maç ilerledikçe Ajax'ın topu giderek daha sık AZ'ye bıraktığını ve oyunu kurma işini rakibine verdiğini gördük" dedi.

Bruggink ise ilk golün gelişimini beğendi. Yorumcuya göre Ouazane'nin bireysel hamlesi AZ'nin savunma düzenini bozdu ve Julian Brandt'a alan açtı. "Hareketlilik ancak o zaman başlıyor ve aslında her şey çok basit bir hamleyle başlıyor. Ama dürüst olmak gerekirse Ajax'ın ilk yarıda topla yaptığı hemen hemen tek şey de buydu."

Ajax'ın oyun seviyesi daha sonra ciddi biçimde düştü. El Ahmadi'ye göre Amsterdam ekibinin presi özellikle yetersizdi. Eski orta saha oyuncusu, "Burada kendi evinizde oynuyorsunuz. Özellikle pres yaparken ortaya koydukları enerjiyi yetersiz buluyorum" dedi. Takım arkadaşları topa yeterince baskı yapmadığı için Jorthy Mokio'nun pozisyonundan ayrılmak zorunda kaldığını da belirtti.

El Ahmadi, "Mokio'nun aslında yerinde kalması gerekiyor ama 'Kimse baskı yapmıyor, o hâlde benim yapmam gerek' diye düşünüyor. Böylece pozisyonundan çıkıyor ve oyuncular arasındaki mesafeler gerçekten açılıyor" değerlendirmesini yaptı. Brandt ve Tolu'yu da eleştirdi: "Brandt maçın başlarında sakatlanmış mıydı bilmiyorum ama bunu birkaç maçtır yapıyor. Tolu için de aynısı geçerli."

El Ahmadi ayrıca 38. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Oscar Gloukh'a bırakan Brandt'ın çıkmasının ardından presin daha da zayıflamasından endişe duydu. "Gloukh ve Tolu'yla durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyorum" dedi. Eski millî futbolcu ardından PSV ile karşılaştırma yaptı: "PSV'nin Feyenoord karşısında ilk yarıda ne kadar enerjik pres yaptığını düşünürseniz, siz de burada kendi Arena'nızda oynuyorsunuz. Bunun çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum."

Bruggink de Ajax'ın oyun yoğunluğuna yönelik eleştirilere tamamen katıldı. "Günümüz futbolu sprint atmayı gerektiriyor. Mesele bu ve Ajax topsuzken bunu neredeyse hiç yapmıyor" diyen yorumcu, AZ'nin kendisine tanınan alanı çok daha iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. "AZ hayıflanmalı ama sorun şu ki şu anda rakibine zarar veremiyor. Çok az pozisyon üretiyor."

El Ahmadi'nin en sert eleştirisi ise golüne rağmen topsuz oyundaki çabasıyla pek etkili olamayan Tolu'ya yönelikti. "Premier League'de neden başarılı olamadığını anlıyorum. Premier League'de böyle oynarsanız bence hemen oyundan alınırsınız."