El Ahmadi, Ajax ile PSV arasındaki derbi maçında bir oyuncuya övgüler yağdırıyor

Karim El Ahmadi, Ajax - PSV maçının devre arasında Kasper Dolberg'den övgüyle bahsetti. ESPN yorumcusuna göre, Amsterdam ekibi için formda olan Danimarkalı forvet, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan rakibi Wout Weghorst'tan çok daha faydalı.

"Saha içindeki en iyi oyuncuydu, izlemesi gerçekten keyifliydi. PSG - Bayern maçından bahsetmişken, tıpkı Harry Kane gibiydi. Pas alabilen, güçlü ve çok çalışkan bir oyuncuydu. Bu yüzden Óscar García'nın tüm bu maçlarda Weghorst'u tercih etmesini görmek biraz tuhaf," diyerek El Ahmadi, Dolberg hakkındaki analizine başlıyor.

Hemen ardından şunları ekledi: "Bugün her şeyde iyiydi. Özellikle de topu tutmada. O zaman oyuncuların daha iyi oynadığını da görüyorsunuz. Steven Berghuis o zaman daha kolay paslar atabiliyor. Ama Dolberg'in bugün oynadığı gibi oynarsa, fark yaratıyor."

"Gerçekten harika oynadı. Ajax, aslında Dolberg sayesinde sürekli futbol oynadı. Bana göre ilk yarının en iyi oyuncusuydu," diyor Feyenoord ve FC Twente'nin eski orta saha oyuncusu coşkuyla.



Dolberg, Johan Cruijff ArenA'daki derbi maçının ilk onbirinde Weghorst'un yerine tercih edildi. Weghorst, kondisyon eksikliği nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



Dolberg, bu sezon Ajax formasıyla tüm turnuvalarda 35 maçta 10 gol attı. Yakın zamanda, 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen Ajax'ın onu bu yaz tekrar satmak istediği bildirildi.



Weghorst ise bu sezonun ardından Ajax'tan bedelsiz olarak ayrılacak gibi görünüyor. Bu sezon sekiz gol atan uzun boylu forvet, FC Twente'nin potansiyel transferi olarak gösteriliyor.

