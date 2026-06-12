Ekvador Cumhurbaşkanı'ndan Dünya Kupası nedeniyle alınan olağanüstü karar

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanı, futbolla ilgili tüm sınırları aşarak başka alanlara da yayıldı.

Ekvador milli takımı, Almanya, Fildişi Sahili ve Curacao'nun yer aldığı 5. grupta yer alıyor.

"As" gazetesi, Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa'nın, sadece Dünya Kupası süresince uygulanacak olağanüstü bir önlemi açıkladığını bildirdi.

Bu karar uyarınca, 11 Haziran'dan Dünya Kupası'nın sona ereceği 19 Temmuz'a kadar bira fiyatları %20 oranında ucuzlayacak.

Noboa, Ekvador milli takım forması giyip elinde mikrofonla bu kararı duyurdu.

Ekvador Cumhurbaşkanı, "Dünya Kupası süresince bira dahil olmak üzere tüm hafif içecekler üzerindeki özel tüketim vergisini (ICE) kaldıracağız. Böylelikle bira fiyatları %20'den fazla düşecek" dedi.

Beklendiği gibi tepki anında geldi ve karar, bu küresel etkinlik için özel olarak tasarlanmış bir önlem olarak alkış ve coşkulu tezahüratlarla karşılandı.

"Her biriniz, sahip olduğumuz olağanüstü milli takımla Dünya Kupası'nın tadını en iyi şekilde çıkarabileceksiniz. Takımımız turnuvada çok ileri gidecek" diye ekledi.