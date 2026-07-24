Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, yaz transfer döneminde sessizce çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu kez hedefin yalnızca yeni bir oyuncu eklemekten öteye geçtiği görülüyor; kulüp, yeni sezon başlamadan önce takıma tam bir denge kazandıracak parçayı arıyor.

Raporlar, Al-Ahli yönetiminin Roma orta saha oyuncusu Fransız Manu Koné ile ileri düzey görüşmelere girdiğini belirtiyor. Bu transfer, orta sahanın çehresini yeniden çizebilir ve takıma tamamen farklı bir kişilik kazandırabilir.

Kayıp bağlantı halkası

Al-Ahli, elinde büyük bir yıldız kadrosu bulundurmasına rağmen geçen sezon savunmadaki güç ile oyun kurma kalitesini bir arada barındırabilen orta saha oyuncusundan yoksundu. İşte bu, Koné'nin ustalıkla yerine getirdiği bir rol.

Fransız millî oyuncu, topu kapma ve savunmadan hücuma hızlı geçiş yapma becerisiyle öne çıkıyor. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Millî Takımı ile net biçimde ortaya koyduğu liderlik kişiliğiyle de dikkat çekti; turnuvada orta sahanın en dikkat çekici oyuncularından biriydi.

Roshn Ligi'nin en iyisi olabilecek üçlü

Al-Ahli transferi tamamlamayı başarırsa, teknik direktör Suudi liginin en güçlü orta sahalarından birine kavuşacak.

Manu Koné'nin Valentin Atangana ile birlikte yer alması takıma orta sahada büyük bir sağlamlık kazandıracak. Bu arada Ermeni Edouard Spertsyan, takımın asıl oyun kurucusu olarak hücum rolünü üstlenmek üzere serbest kalacak.

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Bu üçlü, Al-Ahli'ye geçen sezon eksikliğini duyduğu dengeyi verebilir ve orta sahaya hâkimiyeti takımın en belirgin güç noktalarından biri hâline getirebilir.

Yalnızca desteğe ihtiyaç duyan bir hücum

Al-Ahli'nin gücü orta sahayla sınırlı kalmayacak; takım, Riyad Mahrez'in ayrılığını telafi etmesi beklenen Portekizli Francisco Trincão ile anlaşarak hücum hattını da güçlendirdi. Trincão, Brezilyalı Galeno ve İngiliz Ivan Toney ile birlikte güçlü bir hücum üçlüsü oluşturacak.

Spertsyan'ın da bu üçlünün arkasında yer almasıyla Al-Ahli, ister derinlikten sızma yaparak ister kanatlardan oynayarak ister duran toplardan yararlanarak çeşitli hücum seçeneklerine sahip olacak.

Al-Ahli yönetimi Manu Koné transferini bitirmeyi başarırsa yalnızca yeni bir oyuncu eklemekle kalmayacak, aynı zamanda teknik projesinin en önemli halkalarından birini de tamamlamış olacak.

Zira takım, oyunun temposunu dayatabilecek bir orta sahaya ve çözümlerle dolu bir hücum hattına sahip olacak. Bu da Al-Ahli'yi yeni sezonda tüm kupalar için mücadele edecek en önemli adaylardan biri hâline getirebilir ve teknik direktöre her zamankinden daha bütünlüklü bir kadro sunabilir.