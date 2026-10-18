Eintracht, bunu pazar akşamı duyurdu. Açıklamaya göre kulüp, Krösche'nin görevinden derhal ayrılma talebini kabul etti. 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olan sözleşmesi ise değiştirilmiş hâliyle yürürlükte kalacak.

Açıklamada, karar öncesinde "Markus Krösche ile denetim kurulu başkanı Mathias Beck arasında son haftalarda Eintracht Frankfurt'un sportif açıdan bugünü ve geleceği ile iş birliğinin devamına ilişkin iyi, açık ve güvene dayalı görüşmeler yapıldığı" belirtildi.

Pazar günü yapılan olağanüstü denetim kurulu toplantısında, bugüne kadar yönetim kurulu sözcülüğü görevini yürüten Axel Hellmann da yönetim kurulu başkanlığına atandı. Hellmann, 2012'den beri yönetim kurulunda yer alıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor.

Markus Krösche Frankfurt'ta neden eleştirilerin hedefi oldu?

Krösche'nin açıklamasında şu sözlerine yer verildi: "Eintracht Frankfurt'ta geçirdiğim son yıllar benim için sıra dışı, yoğun ve unutulmaz bir dönemdi. Son aylarda kişisel durumumu ve mesleki geleceğimi enine boyuna düşündüm. Bu harika kulüpte çok başarılı ama bir o kadar da zorlu geçen beş yılı aşkın sürenin ardından, bir süredir değişikliğe ihtiyacım olduğunu ve yeni bir soluk getirmenin Eintracht'a da yardımcı olabileceğini hissediyorum."

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Krösche, Frankfurt ekibindeki görevine 2021 yazında başlamıştı. Hessen ekibi, onun görev süresinde 2022 Avrupa Ligi'ni kazandı.

Sportif direktör, sezonun başında eleştirilerin hedefindeydi; özellikle teknik direktör Albert Riera'nın göreve getirilmesi büyük bir hata olarak görülüyordu. Geçen sezon kadronun maliyetine kıyasla düşük performans göstermesinden de Krösche sorumlu tutuldu. Sancılı geçen yaz transfer dönemi de Hırvatistan'daki bir gayrimenkul alımı gibi huzursuzluğa yol açtı.