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krosche milanGetty Images

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Eintracht Frankfurt, Milan’ın eski transfer hedefi Krosche’ye sözleşme uzatma teklifi yaptı

AC Milan
Transfers

Milan’ın teknik direktörlük pozisyonu için daha önce gündeme gelen Krosche’ye, Bayer Leverkusen ile sözleşmesini 2028’de sona erecek olan mevcut sürenin ötesine uzatması için bir teklif geldi.

Markus Krosche, Milan’ın yeni Futbol Direktörü olmayacak. Eintracht Frankfurt, kendisine ve onun sağ kolu olan, Rossoneri’ye onunla birlikte geçecek olan Timmo Hardung’a, Alman kulübünün Milan ile tazminat konusunda görüşmeye bile hazır olmadığını ve Krosche ile Hardung’un hiçbir müdahale olmaksızın görevlerinde kalmalarını istediğini açıkça yineledi.


Alman AbsoluteFussball portalı için Eintracht Frankfurt takımını takip eden içeriden bilgi sahibi Christopher Michel’in aktardığına göre, Markus Krosche sadece Eintracht Frankfurt’ta kalmakla kalmayacak, kulüp ona sözleşme uzatması bile teklif edecek. Şu anda yöneticinin kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor: bu uzatma, Krosche’yi kulübe daha da sıkı bağlayabilir.

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