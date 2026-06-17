Eintracht Frankfurt, Milan’ın eski transfer hedefi Krosche’ye sözleşme uzatma teklifi yaptı

Markus Krosche, Milan’ın yeni Futbol Direktörü olmayacak. Eintracht Frankfurt, kendisine ve onun sağ kolu olan, Rossoneri’ye onunla birlikte geçecek olan Timmo Hardung’a, Alman kulübünün Milan ile tazminat konusunda görüşmeye bile hazır olmadığını ve Krosche ile Hardung’un hiçbir müdahale olmaksızın görevlerinde kalmalarını istediğini açıkça yineledi.





Alman AbsoluteFussball portalı için Eintracht Frankfurt takımını takip eden içeriden bilgi sahibi Christopher Michel’in aktardığına göre, Markus Krosche sadece Eintracht Frankfurt’ta kalmakla kalmayacak, kulüp ona sözleşme uzatması bile teklif edecek. Şu anda yöneticinin kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor: bu uzatma, Krosche’yi kulübe daha da sıkı bağlayabilir.