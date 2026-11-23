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Markus Krösche, İtalya'nın önde gelen kulüplerinden AC Milan'da göreve başlamanın eşiğinde.

Aralarında Sky ve Bild'in de bulunduğu yayınların haberlerine göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un eski sportif yöneticisiyle yürütülen görüşmeler son aşamaya geldi. Beş milyon avroya varan bir transfer bedelinden söz ediliyor. Krösche'nin 1 Ocak'tan itibaren Milan'da futboldan sorumlu yönetici olması bekleniyor.

Bu gelişme artık sürpriz sayılmaz , çünkü Krösche'nin adı aylardır 19 kez İtalya şampiyonu olan kulüple anılıyor. Transfer yazının durgun geçmesi ve sezona da yavaş başlanmasının ardından 46 yaşındaki yönetici, yaklaşık bir ay önce Eintracht'taki beş yıllık görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Krösche, Frankfurt'taki görev süresince akıllı oyuncu alım satımlarıyla kulübe transferlerden büyük bir kâr sağladı.

Eintracht'ın Krösche için transfer bedeli almasını ise akıllıca bir hamle sağladı: Krösche kendi isteği üzerine görevinden muaf tutulmuş olsa da 30 Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmesi, tam da bu nedenle değiştirilmiş hâliyle yürürlükte kalıyor. Kulüp, yerine kimin geçeceğini de belirledi: Joti Chatzialexiou, 1 Aralık'ta 1. FC Nürnberg'den Eintracht'a gelerek görevi devralacak.