Thibaut Courtois, geçmişte PSV Eindhoven ile temas kurduğunu ve Hollanda ekibinde oynamak istediğini, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibiyle karşılaşması öncesinde açıkladı. Belçikalı kaleci, Madrid Bernabeu'da Avrupa'daki üst üste beşinci galibiyetini hedeflerken PSV'nin önde baskı yapan hücumuna karşı da uyardı.

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Courtois, PSV ile geçmişteki transfer temasını açıkladı

Thibaut Courtois, geçmişte PSV Eindhoven ile görüştüğünü ve kariyerinin başlarında Hollanda ekibinde oynamak istediğini kabul etti. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bernabeu'da PSV ile oynayacağı maç öncesinde basına konuşan Belçikalı kaleci, Eindhoven yakınlarında büyüdüğü günleri hatırladı.

“Belçika'da oynadığım dönemde bazı temaslar olmuştu. Pek çok genç oyuncunun hayalleri vardı ve PSV'de oynamak istiyordu,” dedi Courtois. “Çok ilgi çekici bir kulüp. Doğduğum yere, evime çok yakın ve ben de Eindhoven'da oynamak isterdim.”

Tanıdık isimler ve PSV'nin oyun tarzına dair uyarı

Courtois, PSV ile kişisel bağlarına değindi ve teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki hücuma dönük oyunlarını övdü. Önde baskı yapmaya ve çok sayıda oyuncuyla ileri çıkmaya istekli bir takıma karşı açık bir maç bekliyor.

“Çok iyi bir kulüp, hücum gücü de yüksek. Masörlerinden birini iyi tanıyorum. Onlarla birçok bağlantım var, örneğin Van Bommel de öyle,” dedi Courtois. “Zor bir maç olacak; hücumu seven, ileri çıkmaktan, sahanın ilerisinde baskı yapmaktan ve çok gol atmaktan hoşlanan bir takım. Umarım ilgi çekici bir maç olur ve elbette kazanabiliriz.”

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İki kulübün Avrupa'daki farklı performansları

PSV, NEC Nijmegen deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından 29 puanla Eredivisie'nin zirvesinde İspanya'ya geliyor. Takımın bu sezon dokuz golle en skorer oyuncusu Sven Mijnans. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bosz'un ekibi Porto'yu yenip Shakhtar Donetsk ile berabere kalırken Leipzig ve Brugge'e kaybetti ve dört puan topladı.

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Real Madrid'in 12 puanı var ve bu sezon Santiago Bernabeu'daki bütün maçlarını kazandı. Inter Milan karşısında 2-1, Leipzig karşısında 4-1 kazandığı maçlar da dahil olmak üzere evinde 25 gol attı. Kylian Mbappe de şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nin dört haftasının tamamında gol kaydetti.

Madrid'in hedefi zirve ve üst üste beşinci galibiyet

Jose Mourinho, La Liga'da Celta'yı yenmelerinden üç gün sonra Avrupa'da üst üste beşinci galibiyetlerini alarak Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmamasını istiyor.

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Hafta içindeki PSV maçının ardından Courtois ve Real Madrid, cumartesi günü Alaves'i ağırlamak için Bernabeu'da kalacak.