"Eğer Hollanda Milli Takımı'na geri dönerse, Veerman artık oynamaz"

Marciano Vink, Hollanda Milli Takımı’na geri dönen Joey Veerman’dan etkilendi. Ancak Kenneth Perez, Frenkie de Jong milli takımda geri dönüş yaptığında orta saha oyuncusunun kulübeye geçeceğini düşünüyor.

Vink pazartesi günü Voetbalpraat programında, “Veerman bu sistemde çok önemli” analizini yaptı. “Onun attığı paslarda çok fazla mesaj var. Ben bunu seviyorum. Hollanda Milli Takımı’nın da bundan fayda sağlayacağını düşünüyorum.”

Vink’e göre Xavi’nin hücum niyetleri olan bir teknik direktör olması, Veerman için büyük bir avantaj. “Bir şeyler oldu. Ben bir Veerman hayranıyım. O yana bu yana paslaşmaktansa bunu tercih ederim” diyen yorumcu, İspanyol teknik adamın gelişinden memnun.

Perez ise söz Veerman’a geldiğinde çok daha eleştirel. “Her şey, bir milli takım teknik direktörünün neyi önemli bulduğuna bağlı. O çok spesifik bir oyuncu” diyen Perez, Borussia Dortmund oyuncusu için de doğrudan can sıkıcı bir mesaj veriyor.

“Frenkie geri döndüğünde, Veerman artık oynamaz. Frenkie takımın kalbi. O çok daha fazlası, tempoyu belirliyor; tıpkı Almanya’da Joshua Kimmich gibi. Boşuna yıl be yıl Barcelona’da oynamıyorsun.”

Vink, De Jong’un Veerman’dan “bin kat” daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor, ancak yine de tercihini Volendamlı oyuncudan yana kullanıyor. “Barcelona da Rodri’yi aldı, çünkü onlar da aralara atılan o pasları daha fazla istiyor. Bence Hollanda Milli Takımı şu anda otuz metrelik bir pas verebilen ve savunma arkasına top atabilen birine ihtiyaç duyuyor. Frenkie bunu elli topta bir yapıyor, Veerman ise beşte bir.”

Perez ise en azından sakatlığının ardından iyileşme sürecindeki De Jong’un Hollanda Milli Takımı için şimdiden gözden çıkarılmasını reddediyor. “Sakatlığından nasıl döneceğini görmemiz gerekiyor. Onu gözden çıkarmıyorum.”