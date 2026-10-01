Noa Lang, Hollanda Milli Takımı’nın perşembe akşamı aldığı sonuçtan memnun değil. Portakallar’ın hücum oyuncusu, ESPN ve NOS ile yaptığı görüşmelerde hem Hollanda Milli Takımı’nın oyunundan hem de kendisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Hollanda, dehşet verici bir ilk yarının ardından 2-0 geriye düştü. Yunanistan’ın iki golünde de savunmada son derece acemice hatalar yapıldı. Devre arasında teknik direktör Xavi müdahale etme kararı aldı.

Bunun üzerine Guus Til, Quinten Timber ve Ruben van Bommel kenara alındı. Yerlerine Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch ve Noa Lang oyuna girdi.

Özellikle Lang önemli bir tehdit yarattı. Napoli’nin hücum oyuncusu birkaç etkili dripling yaptı ve sonunda 2-2’yi getiren tehlikeli bir orta çıkardı.

Yine de memnun değil. “Gol atmadım, asist de yapmadım, dolayısıyla gelişime açık bir alan var. Ama bence ben her takımın isteyeceği bir oyuncuyum. Formumdaysam herkesi perişan ederim.”

ESPN’e konuşurken ağırlıklı olarak Hollanda Milli Takımı’nın takım performansına değindi. “İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans, artık gerçekten bizde sona ermeli. Biz üst düzey bir ülke olmak istiyoruz ama çok sık zorlanıyoruz” dedi Lang.