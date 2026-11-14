Efsaneye yakışır bir veda: Portekiz, Ronaldo'yu özel bir törenle şaşırttı

Portekiz Milli Takımı, yıllarca Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı formayla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Söz konusu formanın, cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak Danimarka maçında, Belçika ekibi Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs'a verilmesi kararlaştırıldı.

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Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz basınından “Record” gazetesine göre cumartesi günü, maçla eş zamanlı olarak 7 numaralı forma için yeni bir grafik tasarımın benimsendiğini açıkladı. Bu adım, iki on yılı aşan bir milli takım kariyeri boyunca bu numarayı futbol kimliğinin bir parçası haline getiren Ronaldo’nun milli takımda bıraktığı mirası ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Federasyon açıklamasında, formanın farklı bir tasarımla görüneceğini, ancak Ronaldo’nun milli takımdaki kariyerini belgelemek amacıyla önceki tasarımın da korunacağını belirtti. Açıklamada, numaranın Portekizli yıldızın ülkesinin formasıyla yarattığı anılar, başarılar ve duygularla bağlı kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu, son derece özel bir numaranın anlamını ölümsüzleştirmenin ve temsil ettiği mirasa saygı göstermenin bir başka yoludur. Sonsuza dek Cristiano Ronaldo ile bağlı kalacak hikâyeler, anılar, başarılar ve duygular var.”

Federasyon, yeni tasarımın şekli farklı olsa da aynı özü ve gururu taşıyacağını, önceki tasarımın ise asla unutulmayacak bir hikâye olarak nitelendirdiği bir kariyerin tanığı olarak kalacağını ekledi.

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Carlos Forbs numarayı geçici olarak taşıyor

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Teknik açıdan ise Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formayı Carlos Forbs’a vermeye karar verdi. Böylece Forbs, Ronaldo’nun milli takım kariyerinin sona ermesinin ardından bu formayı giyen ilk isim oldu.

Ancak Forbs’un bu numarayı almış olması, onu kalıcı olarak taşıyacağı anlamına gelmiyor. Portekiz basınından “A Bola” gazetesine göre, önümüzdeki dönemde Ronaldo’nun yerine bu numarayı giymenin en güçlü adayı İtalyan Milan’ın kanat oyuncusu Rafael Leao olarak öne çıkıyor.

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Forbs’un şu an için seçilmesi, Leao’nun sakatlığı nedeniyle Portekiz Milli Takımı’nın mevcut iki maçında yer almamasından kaynaklanıyor. Bu durum, Leao’nun kadroya katılmasını ve ülkesinin tarihindeki en önemli yıldızlardan biriyle özdeşleşen bu numarayı giyme fırsatı elde etmesini engelledi.

Bu seçimde UEFA Uluslar Ligi’nin kuralları da rol oynuyor. Zira kurallar, katılımcı milli takımları oyuncularının numaralarını 1’den 23’e kadar belirlemekle yükümlü kılıyor. Bu da, numarayı kalıcı olarak giymenin en güçlü adayının yokluğunda bile, 7 numaranın mevcut kadrodaki oyunculardan birine verilmesini zorunlu hale getiriyor.

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Böylece Forbs, Danimarka karşısında bu ünlü numarayla sahaya çıkma fırsatını elde ederken, formanın uzun vadedeki geleceği, Leao’nun dönüşü ve Ronaldo’nun ardından bu görevi devralma ihtimali beklenerek açık kalmaya devam ediyor.

Ronaldo döneminin sonu ve yeni bir hikâyenin başlangıcı

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Ronaldo, bu ayın başında, Portekiz Milli Takımı formasıyla geçirdiği 23 yılın ardından milli takım kariyerine nokta koymuştu. Böylece başarılarının 7 numarayla özdeşleştiği ve bu numaranın milli takım tarihinde öne çıkan bir simge haline geldiği istisnai bir sayfayı kapatmış oldu.

Portekizli taraftarlar için bu numara, formanın arkasındaki yalnızca bir tercih değil, Ronaldo’nun yarattığı uzun yıllara yayılan katılımlar, başarılar ve anlarla bağlantılıydı. Öyle ki, Portekizli yıldızın kimliğiyle kariyeri boyunca giydiği numarayı birbirinden ayırmak zorlaşmıştı.

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İşte bu nedenle, Portekiz Federasyonu’nun tasarımı değiştirme ve önceki versiyonu koruma kararı, iki dönemi bir araya getirme girişimi gibi görünüyor: Biri Ronaldo’nun sunduklarını ölümsüzleştiriyor, diğeri ise yeni bir neslin bu numarayı giyip milli takımın yolculuğunu sürdürmesinin önünü açıyor.