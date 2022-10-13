Efsanevi teknik direktör Gallardo, River Plate'den ayrılmaya hazırlanıyor: 'Güzel bir hikayeydi'

River Plate'in en başarılı hocası Marcelo Gallardo, Arjantin devinden sekiz yıl sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

Efsane hoca ayrılıyor

Daha önce Man Utd ve Barca kendisiyle ilgilendi

Kulüpte 14 kupa kazandı

NE OLDU? Gallardo, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında sözleşmesi Aralık ayında sona erdiğinde kulüpteki görev süresini sonlandıracağını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Gallardo, kulüpte geçirdiği süre boyunca 14 şampiyonluk elde ederek kulübün en çok kazanan teknik drrektör olarak ayrılacak. Futbol kariyeri boyunca PSG, Monaco, D.C. United, River ve Arjantin milli takımı gibi takımlarda forma giyen Gallardo, görev süresi boyunca iki kez Copa Libertadores kazandı.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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NE DEDİ? "Üzüntünün ötesinde, kendimi iyi hissetmemi sağlayan bir iç huzurum var" dedi Gallardo. "Seyahat ettiğim yoldan çok gurur duyuyorum. Yıllar boyunca çok güzel şeyler yaşadık. Bunca yılı sevgili kulübümüze adadığımız zamanlar çok güzeldi. Ama her şeyin bir sonu vardır. Bence güzel ve çok değerli bir döngüyü kapatmanın zamanı geldi."

"Pazar, Monumental'deki son maçım olacak. Güzel bir hikaye oldu."

BİLİYOR MUSUNUZ? Gallardo, kulüpten sorumlu olduğu süre boyunca üst üste üç kez Güney Amerika'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandı ve 2018, 2019 ve 2020'de bu onurun sahibi oldu.

KARAR: Gallardo, bu kış River'dan ayrıldıktan sonra şüphesiz piyasadaki en aranan hocalardan biri olacak. Daha önce Manchester United ve Barcelona kendisiyle ilgileniyordu, ancak her iki kulübü de reddettiği biliniyor.

GALLARDO VE RIVER PLATE İÇİN SIRADA NE VAR? Kulübün yerel sezonda kalan iki maçı var ve River, 23 Ekim'de sezonu kapatmak için Racing deplasmanına gidecek. Bu hafta sonu Rosario Central'ı ağırlayacaklar. Mevcut durumda, River, ezeli rakipleri Boca Juniors'ın dört puan gerisinde.