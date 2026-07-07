"Efsanevi sinema ekibi"... Wimbledon'u sarsan fotoğraf: Federer, "Kraliyet Locası"nda tek başına

İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer, kortların şampiyonu olmaktan başarılı bir iş adamına dönüştü; ancak her yıl Wimbledon Turnuvası’na “Kraliyet Locası”nın daimi konuğu olarak katılmaya özen gösteriyor; Dün Pazartesi günü, kahverengi bir takım elbise, koyu renkli güneş gözlüğü ve All England Kulübü üyelik rozeti takmış olarak görüldü; bu görüntü, 8 kez kazandığı turnuvayla olan yakın bağını teyit ediyor.

2022 yılında emekli olan Federer, önümüzdeki Eylül ayında dokuzuncu edisyonu kutlanacak olan Laver Cup turnuvasının kurucusu oldu; ayrıca tenisçileri temsil eden Team8 ajansının sahibi ve İsviçreli giyim ve ayakkabı şirketi On’un hissedarıdır.

Bu yılki turnuva tarihi bir ana sahne oldu: Geçtiğimiz Pazar günü, Sırp tenisçi Novak Đoković'in Roman Savolinin'i yenmesinin ardından Federer, All England Kulübü'nde en fazla maç kazanan oyuncu rekorunu Đoković'e kaptırdı ve Sırp tenisçi, yeşil çim sahada en başarılı oyuncu unvanını elde etti.

Son maçın en unutulmaz görüntülerinden biri, Alexander Zverev ve Jerry Leheka oynarken Federer’in “Kraliyet Locası”nda tek başına bırakılmasıydı; bu sahne, turnuvanın kalbindeki özel yerini yansıtıyordu.

Federer, menajeri Tony Godsek ile birkaç gün geçirmek üzere Wimbledon yakınlarında bir ev kiraladı; bu da, korttaki başarılarının ötesine geçen turnuvayla olan yakın bağının bir göstergesiydi.

Federer, Newport’ta mola verecek ve burada parlak kariyerinin takdir edilmesi amacıyla Onur Listesi’ne alınarak onurlandırılacak. Federer, “Kariyerim boyunca tenisin tarihine her zaman büyük saygı duydum” dedi.

Federer ayrıca Rafael Nadal’a gelecekte gösteri maçları oynamayı önerdi; her ikisi de dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip ve gelecekte Laver Kupası takımının kaptanları olarak bir takım oluşturabilirler.