Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé, Pazar akşamı İspanya La Liga'nın onuncu haftasında Spotify Camp Nou'da iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Barcelona'nın filelerini havalandırarak El Clasico maçlarındaki parlak performansının yeni sayfalarını yazmayı sürdürdü ve rekorlarla dolu siciline yeni bir başarı daha ekledi.

Kraliyet ekibini öne geçiren gol, Diomande'nin sol taraftan gönderdiği ortanın ardından geldi; Gerard Martín topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak topla gereken şekilde ilgilenemedi, top ayağıyla yönünü değiştiren Mbappé'ye çarparak kaleci Joan García'nın ağlarına gitti. Ardından Mbappé 87. dakikada ikinci golü kaydetti.

Fransız yıldızın sayıları beklenen mücadelede fileleri havalandırmakla sınırlı kalmadı; zira Fransız "Stats Foot" ağı, Real Madrid forvetinin büyük Avrupa liglerindeki yeni bir gol başarısını ortaya koydu.

Ağ, Mbappé'nin profesyonel kariyeri boyunca beş büyük ligdeki gol sayısını 258'e çıkardığını ve 256 gol kaydeden eski Real Madrid efsanesi Raúl González'i geride bıraktığını belirtti.

Ağ ayrıca Barcelona'nın resmi maçlarda Mbappé'den en çok gol yiyen takımlardan biri olduğunu ekledi; zira Fransız yıldız karşısında filelerini 14 kez havalandırdı. Bu listede onun önünde yalnızca 15 gol yiyen Montpellier bulunuyor; bu da Fransız forvetin Katalan ekibi karşısındaki dikkat çekici gol varlığının bir göstergesi.

Konuyla bağlantılı olarak, istatistik konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabı, Mbappé'nin El Clasico maçlarındaki olağanüstü çıkışına dikkat çekti; zira Fransız oyuncu, Real Madrid ile Barcelona arasındaki tarihi mücadeledeki ilk 7 maçında 8 gol kaydetti.

Hesap, 124 yılı aşkın El Clasico tarihinde "ilk 7 maçta 7 gol" başarısını yalnızca üç oyuncunun elde ettiğini ve hepsinin de bunu 75 yıldan fazla süre önce gerçekleştirdiğini açıkladı; bu oyuncular 1916'da Bernabéu, 1932'de Samitier ve 1951'de Pahiño.

Böylece Mbappé, adını El Clasico kayıtlarındaki nadir bir oyuncu grubunun yanına yazdırarak, dünya futbolunun en ünlü ve en rekabetçi mücadelelerinden birinde gol imzasını bırakma yeteneğini teyit etti.











